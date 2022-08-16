Turtayı bir de böyle deneyin: Armut marmelatlı turta tarifi, Turta nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Meyveli fresh tatlılar arıyorsanız bu tarif tam size göre! Armut marmelatıyla hazırlanan turta tarifinin hem yapımı oldukça kolay hem de çok lezzetli. Yapacağınız bu tatlının tadı damaklarda kalacak ve yiyen herkes tarifini isteyecek.

ARMUT MARMELATLI TURTA TARİFİ

Malzemeler

2 kg. Ankara armudu

1 adet limon

1 bardak su

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı üzüm pekmezi

1 adet çubuk tarçın

1 yemek kaşığı taze zencefil

5 adet karanfil

Turta hamuru için:

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

¼ çay bardağı sıvı yağ

½ su bardağı pudra şekeri

½ su bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3,5 su bardağı un

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı

Marmelat için armutların püsküllü kısımlarını ve saplarını ayırıp büyük parçalar halinde doğrayın. Armutları derin bir tencerede su ve limon suyu ile orta ateşte tamamen ezilene kadar yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar pişirin.

Pişen armutları blenderden geçirin ve süzün. Süzülen kısmın içerisine baharatları, şeker ve pekmezi ekleyip kısık ateşte koyulaşana kadar bir, bir buçuk saat daha pişirin.

Pişen marmelatı geniş bir kaba yayıp hızlıca soğutun. Kullanacağınızdan daha fazla armut marmelatı elde ederseniz kavanoza alarak muhafaza edin.

Turta hamuru için önce sıvı malzemeleri karıştırın, kuru malzemeleri de ekleyip ele yapışmayan bir hamur yapın.

Hamur pürüzsüz ve yumuşak bir hal alınca yoğurma işlemini hemen bitirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bir parça koparıp streçleyin ve derin dondurucuya kaldırın.

Geriye kalan hamuru orta boy bir fırın kabının tabanına yayın ve yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında bekletin. Bu süre zarfında dondurucuya kaldırdığınız hamur da donmuş olacaktır.

Hamurlar hazır olunca tepsideki hamurun üzerine dilediğiniz kadar armut marmelatı dökün. Derin dondurucudan streçlediğiniz hamuru alın. Marmelatın üzerine rendeleyin.

Turtayı 180 derecelik sıcak fırında 25-30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkan turtayı oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



