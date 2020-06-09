Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

'TERÖR BU ÜLKENİN KADERİ OLMAKTAN ÇIKIYOR'



Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." ifadelerini kullandı.

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRÜST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi.

(AA-DHA)

