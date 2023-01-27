TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI! 2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Başvurular ÖSYM'den yapılacak!

TUS 1. Dönem başvurularının tarihi belli oldu. Sınavlara ilişkin ayrıntılar, 2023-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor. Peki TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Sınav başvuruları ÖSYM'nin AİS internet adresi üzerinden alınacak. İşte detaylar...

TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS 2. Dönem başvuruları 27 Ocak itibarıyla başladı. Başvurular 6 Şubat'a kadar ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr ' adresinden alınacak. Öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresine giriş yapacak ve başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular, ÖSYM'nin mobil uygulamasından da yapılabilir.

TUS 1. DÖNEM KILAVUZU YAYINLANDI!

TUS kılavuzuna erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,25280/2023-tus-1-donem-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresine tıklayınız.

STS Tıp Doktorluğu kılavuzuna erişmek için ise ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,25284/2023-sts-tip-doktorlugu-1-donem-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresine tıklayın.

