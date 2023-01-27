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  4. TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI! 2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Başvurular ÖSYM'den yapılacak!

TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI! 2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Başvurular ÖSYM'den yapılacak!

27.01.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023-TUS 1. Dönem ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvurularının hangi tarihlerde alınacağı belli oldu. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2023-TUS 1. Dönem ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem kılavuz ve başvuru bilgilerini adaylarla paylaştı. Peki TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI! 2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Başvurular ÖSYM'den yapılacak!

TUS 1. Dönem başvurularının tarihi belli oldu. Sınavlara ilişkin ayrıntılar, 2023-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor. Peki TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Sınav başvuruları ÖSYM'nin AİS internet adresi üzerinden alınacak. İşte detaylar...

TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI! 2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Başvurular ÖSYM'den yapılacak!

TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS 2. Dönem başvuruları 27 Ocak itibarıyla başladı. Başvurular 6 Şubat'a kadar ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr ' adresinden alınacak. Öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresine giriş yapacak ve başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular, ÖSYM'nin mobil uygulamasından da yapılabilir.

TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI! 2023 TUS 1. Dönem başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Başvurular ÖSYM'den yapılacak!

TUS 1. DÖNEM KILAVUZU YAYINLANDI!

TUS kılavuzuna erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,25280/2023-tus-1-donem-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresine tıklayınız.

STS Tıp Doktorluğu kılavuzuna erişmek için ise ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,25284/2023-sts-tip-doktorlugu-1-donem-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresine tıklayın.

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