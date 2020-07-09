MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tutunamayanlar tatilde! Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Konusu ne? Hangi isimler dizide rol alıyor?

Tutunamayanlar tatilde! Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Konusu ne? Hangi isimler dizide rol alıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarına gelen Tutunamayanlar dizisinin sezon finali yapmasından sonra sevilen oyuncular Doğu Demirkol, Yeliz Kuvancı ve Hande Hatipoplu soluğu Bodrum’da aldı. Dizinin başarılı oyuncularının Bodrum’da objektiflere yakalanmasından sonra dizi sosyal medya gündeminde konuşulmaya başlandı. Sezonun yorgunluğunu iskelede güneşlenerek atan ekip uzun süre sohbet etti.

Tutunamayanlar tatilde! Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Konusu ne? Hangi isimler dizide rol alıyor?

Başrolünü Doğu Demirkol’un üstlendiği Tutunamayanlar dizisi, İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film imzasıyla TRT 1 ekranlarına geliyor. Absürt komedi türündeki dizinin sezon finali yapmasından sonra oyuncuları hep beraber tatile çıktı. Oyuncularının tatil keyfi Tutunamayanlar dizisine olan merakı arttırdı. İzleyiciler ‘Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor’ sorusuna yanıt bulmak için araştırmalarını derinleştirdi.
7 Ocak 2020 tarihinde ekranlara gelmeye başlayan Tutunamayanlar dizisinin senaryosu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın başarılı kaleminden çıkıyor. Kemikleşen hayran kitlesinin yanında adını ilk kez duyanlar Tutunamayanlar dizisinin konusunu ve oyuncularını inceliyor. Sosyal medyada dizi ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar kitabı arasındaki bağlantıda konuşuluyor.

TUTUNAMAYANLAR KONUSU

Absürt komedi türündeki dizi aslında bir aşk hikayesini anlatıyor. Hayatı boyunca hiçbir zaman çalışmamış ve çalışmaya da isteği olmayan Tarık (Doğu Demirkol) bir gün yakın çevresinin zorlamasıyla bir iş görüşmesine gider. İş görüşmesi sırasında çok zenginken birde her şeyi kaybeden İrem (Ece Çeşmioğlu) ile tanışır ve ona aşık olur. İşi alamaz ama hayatının aşkıyla tanışma fırsatına erişir. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle onun mahallesine gider ve bir kitapçıda çalışma başlar. İrem’in en büyük hayali ise; kendini işini kurmaktır. İrem’i etkilemek için kendi işinin sahibi olması gerektiğini anlayan Tarık, İlham Perisi İlhan ile tanışır. İlhan’ın verdiği fikirler ise Tarık’ı bambaşka maceralara sürükler.

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI

Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun yönetmen koltuğunu birlikte paylaştığı dizide Doğu Dermirkol’a Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı, Asuman Dabak, Barış Yıldız, Hande Katipoğlu, Bora Akkaş, Dilek Çelebi, Uğur Serhan, Dilhan Nazözgülüş, Deniz Yılmaz, Sahra Kübra Gümüş, Arda Kural, Sinasi Yutsever ve Bülent Çolak gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Her bölümü 60 dakika süren dizinin güçlü oyuncu kadrosu seyircisini kırmaktan geçiriyor.

TUTUNAMAYANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tutunamayanlar dizisinin çekimleri İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Gümüşsuyu ve Yalıköy Mahallesi’nde sürdürüyor. Mahalle çekimlerinin yanı sıra dizi de genel olarak İstanbul sokaklarının görüntülerine yer veriliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Son hali olay olan oyuncudan flaş karar! Bölüm başı...Son hali olay olan oyuncudan flaş karar! Bölüm başı...
Eurovision filmi merak konusu olduEurovision filmi merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'

İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'

Mini şortlu pozlarını paylaştı! 'Fotoşop' yorumu yağdı

Mini şortlu pozlarını paylaştı! 'Fotoşop' yorumu yağdı

Yürekleri dağlayan feryat: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryat: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

Sevilen diziden şoke eden final!

Sevilen diziden şoke eden final!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağatay Ulusoy Barbaros iptal olunca flaş bir karar aldı! Bölüm başı...

Son hali olay olan oyuncudan flaş karar! Bölüm başı...

Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları!

Çatı Katı Aşk oyuncuları merak konusu oldu

Netflix Hakan: Muhafız dizisinin konusu nedir? Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız final sezonda neler olacak?

Hakan: Muhafız 4. sezonuyla heyecanlandırdı

Sen Çal Kapımı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyayı salladı! Sen Çal Kapımı 1. bölüm izle

Sosyal medyayı salladılar!

Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri Kapadokya'da başladı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hilmi Cem ve Jessica May başrollerde! Çekimleri başladı

Tövbeler Olsun dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı! İşte Tövbeler Olsun konusu ve oyuncuları

Ünlü oyuncular yeni dizide buluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.