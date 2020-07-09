Tutunamayanlar tatilde! Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Konusu ne? Hangi isimler dizide rol alıyor?

Başrolünü Doğu Demirkol’un üstlendiği Tutunamayanlar dizisi, İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film imzasıyla TRT 1 ekranlarına geliyor. Absürt komedi türündeki dizinin sezon finali yapmasından sonra oyuncuları hep beraber tatile çıktı. Oyuncularının tatil keyfi Tutunamayanlar dizisine olan merakı arttırdı. İzleyiciler ‘Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor’ sorusuna yanıt bulmak için araştırmalarını derinleştirdi.

7 Ocak 2020 tarihinde ekranlara gelmeye başlayan Tutunamayanlar dizisinin senaryosu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın başarılı kaleminden çıkıyor. Kemikleşen hayran kitlesinin yanında adını ilk kez duyanlar Tutunamayanlar dizisinin konusunu ve oyuncularını inceliyor. Sosyal medyada dizi ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar kitabı arasındaki bağlantıda konuşuluyor.

TUTUNAMAYANLAR KONUSU

Absürt komedi türündeki dizi aslında bir aşk hikayesini anlatıyor. Hayatı boyunca hiçbir zaman çalışmamış ve çalışmaya da isteği olmayan Tarık (Doğu Demirkol) bir gün yakın çevresinin zorlamasıyla bir iş görüşmesine gider. İş görüşmesi sırasında çok zenginken birde her şeyi kaybeden İrem (Ece Çeşmioğlu) ile tanışır ve ona aşık olur. İşi alamaz ama hayatının aşkıyla tanışma fırsatına erişir. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle onun mahallesine gider ve bir kitapçıda çalışma başlar. İrem’in en büyük hayali ise; kendini işini kurmaktır. İrem’i etkilemek için kendi işinin sahibi olması gerektiğini anlayan Tarık, İlham Perisi İlhan ile tanışır. İlhan’ın verdiği fikirler ise Tarık’ı bambaşka maceralara sürükler.