Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Genetik mühendisinin yastık ve tuvalet üstünden yaptığı test sosyal medyada şaşkınlık yarattı... Öyle ki yastık kılıfı tuvaleti mikrop barındırma kısmında solladı!

Genetik mühendisinin yastık ve tuvalet üstünden yaptığı test sosyal medyada şaşkınlık yarattı... Öyle ki yastık kılıfı tuvaleti mikrop barındırma kısmında solladı!

29.12.2024 17:33
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.12.2024 17:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yastık kılıfı ve tuvalet arasında yapılan hijyen testi şoke etti! Dijital içerik üreticisi ve Genetik Mühendisi Dilara Sarı, bir hafta boyunca değiştirilmeden bırakılan yastık kılıfının klozetten 17.000 kat daha fazla bakteri barındırıp barındırmadığını test etti.

Genetik Mühendisi ve dijital içerik üreticisi Dilara Sarı, yaptığı son deneyle uyku sırasında yastık kılıfında biriken bakterilerin cilt sağlığı üzerindeki tehlikelerini gözler önüne serdi. Sarı, bir hafta boyunca değiştirilmeden bırakılan yastık kılıfının klozetten 17.000 kat daha fazla bakteri barındırdığını ortaya koyarak, bu unsurların hijyen açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Ekran görüntüsü 2024-12-29 172306

"SAÇ, CİLT VE TER GİBİ UNSURLAR YASTIĞA GEÇER"

Uzmanlar, yastık kılıfının sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Cilt tipine ve kişisel hijyen alışkanlıklarına göre değişiklik gösterse de, genel tavsiye en az 2-3 günde bir kılıfın değiştirilmesidir. Güzellik Uzmanı Ezgi Şahin, "Uyku sırasında saç, cilt ve ter gibi unsurlar yastığa geçer ve bu durum bakterilerin hızla üremesine neden olur. Özellikle ciltte yağlanma sorunu yaşayan kişiler, yastık kılıflarını günlük olarak değiştirebilirler" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-29 172325

"YASTIK KILIFI, CİLDİMİZİN HER TÜRLÜ ATIĞINI TOPLAR"

Yastık kılıfında biriken bakterilerin temel nedeni, gece boyunca cildin ve saçın temas ettiği ter, yağ ve ölü deriden kaynaklanıyor. Bu unsurlar, bakterilerin hızla üremesini sağlıyor. Ezgi Şahin, "Yastık kılıfı, cildimizin her türlü atığını toplar. Cilt bakımı ve hijyen, sadece doğru ürünleri kullanmakla değil, aynı zamanda sağlıklı bir uyku ortamı yaratmakla da sağlanabilir" diyerek yastık kılıfının önemini vurguladı.

Ekran görüntüsü 2024-12-29 172343

GECE BAKIM RUTİNİ VE CİLT SAĞLIĞI

Sağlıklı bir cilt için gece bakım rutini de son derece önemli. Güzellik Uzmanı Ezgi Şahin, uyku öncesinde cilt bakımının temel adımlarını şu şekilde sıralıyor: "Makyaj mutlaka temizlenmeli, ardından uygun temizleme ürünüyle cilt temizlenmeli ve sonrasında cilt tipine uygun serum ve nemlendirici uygulanmalıdır. Cilt uzmanlarıyla yapılan düzenli görüşmelerle doğru bakım ürünleri belirlenebilir."

Anahtar Kelimeler:
yastık tuvalet cilt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da operasyon! Milyarlık CEO gözaltına alındı

İstanbul'da operasyon! Milyarlık CEO gözaltına alındı

Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk hamle: Tarih de verdiler

Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk hamle: Tarih de verdiler

Elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke Belçika oluyor! 1 Ocak'tan itibaren...

Elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke Belçika oluyor! 1 Ocak'tan itibaren...

Tuvalet mi yastık kılıfı mı? Sonuç şoke etti!

Tuvalet mi yastık kılıfı mı? Sonuç şoke etti!

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

Dünya bu fotoğraf karelerini konuşuyor! İlk fotoğraflar ortaya çıktı

Dünya bu fotoğraf karelerini konuşuyor! İlk fotoğraflar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.