Tuvalette telefonla uğraşmak hemoroidi tetikliyor!

Uzmanlar, tuvalette telefon kullanmanın zararları hakkında uyarılarda bulundu. Dr. Sarah Jarvis, telefonla uğraşıldığında tuvalette daha çok vakit geçirildiğini, bunun da anüs damarlarındaki basıncı arttırarak hemoroidi tetikleyebileceğini belirtti.

Dr. Jarvis, “Kabızlık, hamilelik, kronik öksürük ve yaşlılık hemoroid için risk faktörü. Ancak klozette çok fazla oturmak da bu durumu tetikliyor. Tuvaletteyken telefonunuzu kurcalamak cazip geliyor olabilir ama doktorlar bunu önermiyor” ifadesini kullandı.

İÇ ÇAMAŞIRINDA MUKUS GÖRÜLMESİ DE HEMOROİT BELİRTİSİ OLABİLİR

Anüs çevresinde hissedilen kaşıntılı yumruların yanında; dışkıdan sonra kanama olması, dışkı yapma hissinin devam etmesi ve tuvalet kağıdı kullanılmasına rağmen iç çamaşırında mukus görülmesi hemoroid belirtisi olabilir.

HEMOROİDDEN KORUNMAK İÇİN LİFLİ BESİNLER TÜKETİN

Doktorlar hemoroidden korunmak için lifli yiyecekler yenilmesini ve düzenli egzersiz yapılmasını öneriyor.

