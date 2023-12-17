MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuvana Türkay derin dekoltesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Tuvana Türkay derin dekoltesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

17.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Tuvana Türkay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü isim son olarak iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı. Tuvana Türkay'ın derin dekolteli tarzına beğeni yağdı.

Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tuvana Türkay şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde hayat verdiği 'Victoria' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Tuvana Türkay zaman zaman sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim son olarak derin dekolteli elbisesiyle poz verdi.

Tuvana Türkay 1

Göğüs ve göbek dekoltesiyle dikkat çeken Tuvana Türkay'ın cesur tarzına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzel kızım yanıyor', 'Cennetten bir kare güzellik', 'Güzellikte eşitiniz yok' gibi yorumlar yapıldı.

Tuvana Türkay 2

3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti.

Tuvana Türkay 3

2009-2010 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Ayrılık adlı dizide "Kevok" karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde "Bade Palalı" karakterini canlandırdı.

Tuvana Türkay 4

2014-2015 yılları arasında yayımlanan Kara Para Aşk dizisinde "Bahar Çınar" karakterine hayat verdi.

Tuvana Türkay 5

Tuvana Türkay 6

Tuvana Türkay 8

Tuvana Türkay 7

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın cesur oyuncusuydu! Son halini paylaştıYeşilçam'ın cesur oyuncusuydu! Son halini paylaştı
'Fal bakarak para kazanıyordu...''Fal bakarak para kazanıyordu...'
Boşanma sonrası radikal karar! Doğayla iç içe evi gündem olduBoşanma sonrası radikal karar! Doğayla iç içe evi gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay Oyuncu gönül ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Dost kazığı pahalıya patladı! 3,5 milyon lira çarptı, çay söyleyip kaçtı

Dost kazığı pahalıya patladı! 3,5 milyon lira çarptı, çay söyleyip kaçtı

"Parayı çok seviyorum" dedi şoke eden sözler söyledi: Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı...

"Parayı çok seviyorum" dedi şoke eden sözler söyledi: Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı...

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

400 TL indirimli çeyrek altını duyan koştu...

400 TL indirimli çeyrek altını duyan koştu...

Yusuf Kavaklı ve Nur Viral yine gerildi! Ağzına geleni söyleyince ünlü sunucu şoke oldu

Yusuf Kavaklı ve Nur Viral yine gerildi! Ağzına geleni söyleyince ünlü sunucu şoke oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.