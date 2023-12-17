Tuvana Türkay derin dekoltesiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü

Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tuvana Türkay şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde hayat verdiği 'Victoria' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Tuvana Türkay zaman zaman sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim son olarak derin dekolteli elbisesiyle poz verdi.

Göğüs ve göbek dekoltesiyle dikkat çeken Tuvana Türkay'ın cesur tarzına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzel kızım yanıyor', 'Cennetten bir kare güzellik', 'Güzellikte eşitiniz yok' gibi yorumlar yapıldı.

3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti.

2009-2010 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Ayrılık adlı dizide "Kevok" karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde "Bade Palalı" karakterini canlandırdı.

2014-2015 yılları arasında yayımlanan Kara Para Aşk dizisinde "Bahar Çınar" karakterine hayat verdi.









