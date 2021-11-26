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Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor be!''

26.11.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncu Tuvana Türkay, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor be!''

En son Kağıt Ev dizisinde hayat verdiği Azra karakteriyle seyirciyle buluşan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı ip detaylı göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti. Türkay'ın cesur pozuna, ''Ya Rabbim yaratıyor!'', ''Tanrı kadını yarattı'' ve ''Ayakları aşk kokan kadın'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle mest etti! ''Ayakları aşk kokan kadın!''

Büyük umutlarla başladığı Kağıt Ev dizisi erken final yapan Türkay, şimdilerde Çember dizisinde Komiser Zeynep rolüyle ekranlara dönmeyi planlıyor.

Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor!''

1990 yılında İstanbul'da doğan Türkay, Beykent Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema okudu. 2009 yılında yer aldığı Ayrılık dizisinde 'Kevok' karakterine hayat veren oyuncu, Kara Para Aşk, Yer Gök Aşk, Yasak Elma, Oyunbozan gibi projelerde boy gösterdi.

Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor!''

Sosyal medyada epey aktif olan Türkay, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor!''

Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor!''

Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor!''

Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor!''


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Tuvana Türkay Instagram
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