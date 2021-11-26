Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! ''Ya Rabbim yaratıyor be!''

En son Kağıt Ev dizisinde hayat verdiği Azra karakteriyle seyirciyle buluşan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı ip detaylı göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti. Türkay'ın cesur pozuna, ''Ya Rabbim yaratıyor!'', ''Tanrı kadını yarattı'' ve ''Ayakları aşk kokan kadın'' gibi yorumlar yapıldı.

Büyük umutlarla başladığı Kağıt Ev dizisi erken final yapan Türkay, şimdilerde Çember dizisinde Komiser Zeynep rolüyle ekranlara dönmeyi planlıyor.

1990 yılında İstanbul'da doğan Türkay, Beykent Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema okudu. 2009 yılında yer aldığı Ayrılık dizisinde 'Kevok' karakterine hayat veren oyuncu, Kara Para Aşk, Yer Gök Aşk, Yasak Elma, Oyunbozan gibi projelerde boy gösterdi.

Sosyal medyada epey aktif olan Türkay, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



