Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa hiç kimsenin donuna bakmasınlar

Tuvana Türkay Nişantaşı'nda yakın arkadaşı Çiğdem Batur'un doğum günü kutlaması çıkışı kameraya takıldı. Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkı da söyleyen Türkay "Üç aydır yeni şarkı hazırlıyorum. Onun dışında okuduğum dizi sinema projeleri var onlardan biri onaylıyacağım" dedi. Türkay Açıkhava'da sahne alma hayali kurduğunu da belirtti ve "Annemin en büyük isteklerinden biri Harbiye’de beni görmek... Ben her zaman annemin benim hakkımda olan hayallarimi gerçekleştirmeye çalıştım. Umarım müzik kariyerimi oraya taşıyabilecek bir şeyler yapabilirim" diye konuştu.

Ünlü oyuncu geçenlerde Selçuk Yöntem'le ilgili paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara da şu açıklamayı yaptı:

"Selçuk abi çok güzel açıklama yaptı. Ben de çok rahatsız oldum. O yüzden kaldırdım. Hepimizin binbir türlü derdi var. Bakın ben 2 gündür böbrek taşı döküyorum. Fotoğraflar çok samimi olduğu için o izlenimi oluşturdu. Şu an seninle daha samimi duruyoruz. İnsanların hastalıklı düşüncelerini mi konuşucağız? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Cevaplayacak mecalim bile kalmadı. Peki hayatınızda birileri var mı, maalesef yok. Ben de çok istiyorum, olursa zaten haberiniz olur. Olması için elimden geleni yapıyorum. Ben hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes kendi aklını değiştirsin. Namus kavramını değiştirsin Burda Yıldız Tilbe'nin bi lafı aklıma geliyor; herkes çok namusluysa kimsenin donuna bakmasınlar. Kusuruma bakmayın, böyle söylediğim için biri bir yanlış görüyorsa, kusurunu kendide görsün."

