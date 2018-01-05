MAGAZİN

Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 14:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçe'nin yıldızı Alper Potuk tekrar bir araya geldi. Çift bir yıllık ayrılığın ardından Fenerbahçe'de bir cafede görüntülendi.

Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

Oyuncu Tuvana Türkay ve futbolcu Alper Potuk tekrar birlikte görüntülendi. Bir yıl süren büyük aşkın bittiğini Alper Potuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve herkesi şaşırtmıştı. İddiaya göre Alper Potuk’un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay, ilişkiye son noktayı koymuştu. Ancak ikili geçtiğimiz gün Kanal D kameralarına Fenerbahçe'de bir kafede yakalandı.

YENİDEN BİRLİKTELER
Tuvana Türkay ve Alper Potuk’un samimi halleri aşklarının küllerinden doğduğunu gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay Alper Potuk

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