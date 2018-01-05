Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

Oyuncu Tuvana Türkay ve futbolcu Alper Potuk tekrar birlikte görüntülendi. Bir yıl süren büyük aşkın bittiğini Alper Potuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve herkesi şaşırtmıştı. İddiaya göre Alper Potuk’un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay, ilişkiye son noktayı koymuştu. Ancak ikili geçtiğimiz gün Kanal D kameralarına Fenerbahçe'de bir kafede yakalandı.

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Tuvana Türkay ve Alper Potuk’un samimi halleri aşklarının küllerinden doğduğunu gözler önüne serdi.