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  4. Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasında dehşeti yaşadı

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasında dehşeti yaşadı

10.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan beri devam ederken, Vladimir Putin'in ödüllü Kırım köprüsünün havaya uçurulmasından birkaç gün sonra Ukrayna'nın başkentti Kiev'de meydana gelen füze saldırıları birçok insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldığı füze saldırısına sokakta yakalanan genç bir kadının panik anları kameralara yansıdı.

Sokakta yürüdüğü esnada saldırılara şahit olan kadın o anları kayıt altına aldı. O esnada telefonuyla çekim yapan kadının, yakınında meydana gelen patlamanın ardından büyük paniğe kapıldığı ve kendini korumaya çalıştığı görüldü. Patlamanın şiddetiyle etrafa alevler saçılıyordu.

KÖPRÜYE SALDIRDI

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Öte yandan, Ukrayna basınından aktarılan bilgilere göre Kiev merkezine ana yol bağlantısı sağlayan viyadük köprüsünün vurulduğu anlara ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Saldırı anında bir kişinin köprüde bulunduğu fakat yaralanmadan olay yerinden ayrıldığı görüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rostyslav Smirnov saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna füze
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