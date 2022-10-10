Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasında dehşeti yaşadı

Sokakta yürüdüğü esnada saldırılara şahit olan kadın o anları kayıt altına aldı. O esnada telefonuyla çekim yapan kadının, yakınında meydana gelen patlamanın ardından büyük paniğe kapıldığı ve kendini korumaya çalıştığı görüldü. Patlamanın şiddetiyle etrafa alevler saçılıyordu.

KÖPRÜYE SALDIRDI

Öte yandan, Ukrayna basınından aktarılan bilgilere göre Kiev merkezine ana yol bağlantısı sağlayan viyadük köprüsünün vurulduğu anlara ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Saldırı anında bir kişinin köprüde bulunduğu fakat yaralanmadan olay yerinden ayrıldığı görüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rostyslav Smirnov saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.



