Tüylü balığın görüntüsü mide kaldırıyor zenginler yemek için servet ödüyor!

Japon mutfağında şaşkına çeviren bu sıra dışı gastronomi ürünü, sadece bir yemek değil adeta cesaret ve merak gerektiren bir lezzet yolculuğu olarak öne çıkıyor.

Dışarıdan bakıldığında neredeyse tüylü bir hayvanı andıran bu balık, üzerini kaplayan yoğun Koji küfü (Aspergillus oryzae) sayesinde oldukça sıra dışı bir görünüme sahip oluyor. Ancak uzmanlara göre bu küf, ürünü bozmak yerine tam tersine lezzetini geliştiren temel unsur olarak kabul ediliyor.

4-8 HAFTALIK ÖZEL OLGUNLAŞTIRMA SÜRECİ

Japon şefler, ton balığını 1 ila 6 derece arasında değişen düşük sıcaklıklarda ve %70–85 nem oranına sahip özel ortamlarda dinlendiriyor. Bu kontrollü ortamda Koji küfünün gelişmesi sağlanıyor.

En az 4 hafta süren bu süreç bazı şefler tarafından 8 haftaya kadar uzatılabiliyor. Süre boyunca balığın yüzeyi tamamen küfle kaplanarak “tüylü” bir görünüm kazanıyor.

UMAMİ TADI VE YUMUŞAK DOKUSU ŞAŞIRTIYOR

Küf tabakasının altında gerçekleşen en önemli değişim ise enzimlerin protein ve yağları parçalaması. Bu süreç sonucunda serbest amino asitler ortaya çıkıyor ve balıkta yoğun bir umami (derin, etimsi ve hafif fındıksı tat) oluşuyor. Ayrıca et dokusu belirgin şekilde yumuşuyor ve ağızda eriyen bir kıvama ulaşıyor.

"KORKMAYIN, KÜF YENMİYOR"

İlk bakışta iştah kaçırıcı görünse de uzmanlara göre bu süreç güvenli şekilde yürütülüyor. Tüketim öncesinde balığın üzerindeki küf tamamen temizleniyor. Geriye yalnızca olgunlaştırılmış ton balığı kalıyor ve bu ürün genellikle sashimi veya sushi olarak servis ediliyor.

NEDEN BU YÖNTEM UYGULANIYOR?

Bu özel teknik aslında Japonya’da uzun süredir kullanılan “fermantasyon ve kuru olgunlaştırma” kültürünün bir uzantısı olarak görülüyor. Amaç, özellikle mavi yüzgeçli orkinos gibi değerli balıkların:

Lezzetini yoğunlaştırmak

Umami tadını artırmak

Et dokusunu yumuşatmak

Daha kompleks aroma elde etmek

DÜNYADA NEDEN TARTIŞMALI?

Küfle olgunlaştırılmış ton balığı, görünümü nedeniyle birçok kişi tarafından “rahatsız edici” bulunuyor. Ancak gastronomi dünyasında bu yöntem, üst düzey şeflerin deneysel mutfak teknikleri arasında değerlendiriliyor. Bazı gurmeler ise bu yöntemi “mavi yüzgeçli orkinosu yeni bir seviyeye taşıyan ileri fermantasyon tekniği” olarak tanımlıyor.