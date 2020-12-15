Tuz gölü nerede, hangi ilde? Derinliği ne kadar, nasıl oluştu?

Tuz Gölü, Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olarak dikkatleri üzerine topluyor. Ülkemizin tuz ihtiyacının büyük bir bölümü bu gölden karşılanıyor. Bu kadar önemli bir yer, haliyle çok merak ediliyor. Akıllara hemen “Tuz Gölü nerede?” sorusu geliyor. Biz de size Tuz Gölü ile ilgili merak edilen bütün detayları derledik. İşte Tuz Gölü hakkında her şey… Tuz Gölü Hangi İlde? Tuz Gölü; Ankara, Konya ve Aksaray illerinin kesiştiği bölgede yer alıyor. Ancak Aksaray’a daha yakın bir şekilde konumlanıyor. Aksaray iline araç ile bir saatlik mesafede bulunuyor. Ankara’dan ise iki saatlik bir yolculuk ile Tuz Gölü’ne ulaşılabiliyor. Tuz Gölü Girişi Nerede? Tuz Gölü'ne Nasıl Gidilir? Tuz Gölü’ne Ankara tarafından geliyorsanız bir araç ile yaklaşık iki saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Ankara – Konya devlet yolunu takip ederek 149 km mesafeyi kat ettikten sonra Şereflikoçhisar ilçesine girip tabelalar sayesinde Tuz Gölü’ne ulaşabilirsiniz. Eğer Konya üzerinden geliyorsanız yaklaşık 2 saat 15 dakika sürecek bir yolculuğun ardından buraya varmanız mümkün. Konya kavşağından sağa dönerek 169 km mesafe sonrasında Cihanbeyli ilçesine giriş yaptıktan sonra tabelaları takip edebilirsiniz.

Tuz Gölü Nereye Bağlı? Tuz Gölü, İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde Aksaray iline bağlı olarak yer alıyor. Coğrafi konumu ile Ege ve Akdeniz Bölgelerine yakın bulunuyor. Tuz Gölü Derinliği Ne Kadar? Tuz Gölü’nün derinliği yağışın en çok arttığı bahar aylarında 1,5 metreye kadar çıkıyor. Onun dışında su seviyesi 40 cm civarında oluyor. Tuz Gölü Flamingo Cenneti Göller Arasında Yer Alır mı? Tuz Gölü, kuş varlığı yönünden ülkemizin en zengin gölleri arasında yer alıyor. Bu göl her yıl binlerce flamingoya da ev sahipliği yapıyor. Flamingolar Akdeniz’deki pek çok ülkede görülebiliyor. Kuluçkaya yattıkları dönemde flamingolar, dünyadaki en önemli sulak alanlardan biri olan Tuz Gölü’nde de görsel bir şölen sunuyor. Tuz Gölü Neden Pembe? Tuz Gölü’nün rengi görenleri şaşırtabiliyor. Bu gölün zaman zaman pembe renge bürünmesine “Dunaliella Salina” adındaki bir su yosunu sebep oluyor. Bir alg türü olan Dunaliella Salina, tuzlu alanlarda yaşıyor. Tuz Gölü’nün bol tuzlu yapısı sayesinde burada kolaylıkla çoğalabiliyor. Bu yosun çoğaldıkça gölün rengi de pembeye dönüyor. Tuz Gölü Nasıl Oluştu? Tuz Gölü, çevresindeki platoların arasına gömülmüş geniş bir tektonik hareketlerle oluşmuş çukurun en derin yerinde bulunuyor. Bu bölge kış aylarında yağmur suları, çeşitli akarsular ve dereler sayesinde su ile dolup taşıyor. Yaz aylarında ise kuraklaşıyor, bütün su buhar oluyor. Gölün bulunduğu alan ise kocaman bir tuz çölüne dönüyor. Böylelikle Tuz Gölü ortaya çıkıyor.