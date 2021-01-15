Tuz Gölü nerede, hangi ilde? Tuz Gölü oluşumu, özellikleri

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde kırkını karşılayan Tuz Gölü her açıdan ülkemizin eşsiz bir değeri. Son dönemlerde epey popüler olan göl ülkemizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Göl, endemik bitki türleri, yüzlerce kuş türü ve gün batımında oluşan kızıllıkla birlikte önemli bir foto safari alanı. Eskil'den başlanacak foto safaride, endemik bitkilerle birlikte bataklık, küçük göletler ve Tuz Gölü içindeki kuş türlerini fotoğraflayabilirsiniz. Gün batımında ise Tuz Gölü'nde oluşan kızıllığın göl yüzeyine düşmesiyle birlikte oluşan ters ışık, fotoğraf tutkunları için unutulmaz kareler sunuyor. Tuz Gölü nerede, hangi ilde, oluşumu, özellikleri, efsanesi gibi detaylarla gölü daha yakından tanıyalım.

TUZ GÖLÜ NEREDE

Tuz Gölü İç Anadolu bölgesinde, Ankara, Aksaray ve Konya şehirlerinin kesiştiği bölgede yer alıyor. Durum böyle olunca Tuz Gölü nereye bağlı sorusu geliyor akla. Göl, Aksaray il sınırlarında bulunuyor.

Aksaray şehir merkezinden Tuz Gölü'ne ulaşmak için Eskil İlçesine her saat hareket eden toplu taşıma araçları ile ulaşabilirsiniz. Bireysel araçla gidecekseniz Aksaray-Ankara oto yolunu kullanarak Tuz gölüne ulaşım sağlayabilirsiniz. Konya tarafından gidecekseniz Konya-Ankara oto yolunu kullanmanız gerekiyor.