Tuz Gölü nerede, hangi ilde? Tuz Gölü oluşumu, özellikleri

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde kırkını karşılayan Tuz Gölü her açıdan ülkemizin eşsiz bir değeri. Son dönemlerde epey popüler olan göl ülkemizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Göl, endemik bitki türleri, yüzlerce kuş türü ve gün batımında oluşan kızıllıkla birlikte önemli bir foto safari alanı. Eskil'den başlanacak foto safaride, endemik bitkilerle birlikte bataklık, küçük göletler ve Tuz Gölü içindeki kuş türlerini fotoğraflayabilirsiniz. Gün batımında ise Tuz Gölü'nde oluşan kızıllığın göl yüzeyine düşmesiyle birlikte oluşan ters ışık, fotoğraf tutkunları için unutulmaz kareler sunuyor. Tuz Gölü nerede, hangi ilde, oluşumu, özellikleri, efsanesi gibi detaylarla gölü daha yakından tanıyalım.
Tuz Gölü İç Anadolu bölgesinde, Ankara, Aksaray ve Konya şehirlerinin kesiştiği bölgede yer alıyor. Durum böyle olunca Tuz Gölü nereye bağlı sorusu geliyor akla. Göl, Aksaray il sınırlarında bulunuyor.
Aksaray şehir merkezinden Tuz Gölü'ne ulaşmak için Eskil İlçesine her saat hareket eden toplu taşıma araçları ile ulaşabilirsiniz. Bireysel araçla gidecekseniz Aksaray-Ankara oto yolunu kullanarak Tuz gölüne ulaşım sağlayabilirsiniz. Konya tarafından gidecekseniz Konya-Ankara oto yolunu kullanmanız gerekiyor.
Tuz Gölü yol tarifi ve haritadaki konumu için buraya tıklayın.
Ankara-Tuz Gölü arası 130 km
Aksaray-Tuz Gölü arası 89 km
Göldeki tuz birikmesi çeşitli faktörlere bağlı. Çevrede jips ve tuz tabakaları içeren Oligosen formasyonunun olması gölün tuzlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca gölün tabanındaki kaynaklardan da tuzlu sular geliyor. Gölün sığ oluşu ve buharlaşmanın şiddetli oluşu tuz birikmesinin diğer faktörlerinden. Tuz Gölü ve çevresi 2001 yılında özel koruma alanı ilan edildi.
Göl, su kuşları için önemli bir kışlama alanı. Gölde, tuzlu ortamlara uyum sağlamış olan flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanı sıra yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar halinde yaşıyor. Tuz Gölü, flamingoların ülkemizdeki en önemli kuluçka alanı olup, gölün orta kesimlerinde her biri 5-6 bin yuvadan oluşan dev kuluçka kolonileri bulunuyor.
Tuz Gölü neden pembe diyecek soracak olursanız, buz mavisi rengiyle bilinen gölün güneybatı kıyılarının kızıl renge boyanmasının nedenini araştıran bilim adamları, renk değişikliğine toplu iğne ucunun binde biri büyüklüğündeki dunaliella salina adı verilen bir tür su yosununun (alg) neden olduğunu belirlemiş.
Tuz Gölü'nde tuz, meteorolojik suların yer altına süzülerek daha önce oluşmuş tuz domlarını eritmesi ve tektonik hatlar boyunca yüzeye taşımasıyla oluşuyor.
Göl, Türkiye'nin en az yağış alan bölgesinde bulunuyor. Gölden Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde kırkı karşılanıyor. Uluslararası ölçütlere göre göl, A sınıfı sulak alan sınıfında. Göl dünyanın en tuzlu ikinci gölü olma özelliği taşıyor. Tuz Gölü derinliği yağış aldığı aylara göre değişmekle birlikte 1-2 metre arası. Gölün yüz ölçümü 1.665 km² dir.
Çok eski zamanlarda gölün bulunduğu yerde büyük bir üzüm bağı varmış. Bu bağın sahibi olan nine kötü kalpli ve cimriymiş. Bir gün oradan geçen bir derviş, susuzluktan ölmek üzereyken bu bağı görmüş. Derviş, nineye, çok susadığını söylemiş ve üzüm istemiş. Cimri nine dervişe üzüm vermemek için “bu yıl bağım kurudu, hiç üzüm vermedi” demiş. Kadının yalanına sinirlenen derviş, “tuz ile buz olasın!” diye beddua etmiş ve yaşlı kadın orada taş kesilmiş, tüm üzüm bağı da Tuz Gölü’ne dönüşmüş.