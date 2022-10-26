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Tuzak dizisi oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir? Bensu Soral ve Akın Akınözü Tuzak oyuncuları arasında

26.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisi oyuncuları ve konusu gündemde yer alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Tuzak, geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizi her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak. Yeni dizinin senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu kaleme alıyor. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir?

Tuzak dizisi oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir? Bensu Soral ve Akın Akınözü Tuzak oyuncuları arasında

Tuzak oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tuzak dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizide Umut karakterine Akın Akınözü, Ceren karakterine ise Bensu Soral hayat veriyor. Akın Akınözü'nün karakter tanıtımında, 'Adalet nedir? Dengeyi sağlamak mı yoksa geride kalanları korumak mı?' cümleleri yer aldı.

TUZAK DİZİSİ KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.
Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

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TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Tuzak dizisi oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Onur Durmaz, Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik, Yağız Can Konyalı, Sıla Türkoğlu, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atayi Lesli Karavil, İbrahim Şahin yer alıyor.
Akın Akınözü (Umut)
Bensu Soral (Ceren)
Talat Bulut (Demir)
Rıza Kocaoğlu (Güven)

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