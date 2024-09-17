Tuzda balık tarifi: Tuzda balık nasıl yapılır?

Tuzda balık tarifini aşağıdaki tarif adımlarına uyarak yapabilirsiniz. İsterseniz farklı yiyecekler ya da yeşil salatalarla birlikte de servis edebilirsiniz. Üstelik bu enfes tarifin yapılışı da son derece çok kolay ve pratik.

MALZEMELER 2 kilo levrek

1 tatlı kaşığı karabiber

1 limon

1 defne yaprağı

Yarım demet maydanoz

Yarım kilo ince tuz

3 yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı tuz