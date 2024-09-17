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    Tuzda balık tarifi: Tuzda balık nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    17.09.2024 02:05
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    Farklı lezzetler denemeyi ve özellikle balık menülerini seviyorsanız tuzda balık tarifini mutlaka denemelisiniz. İhtiyaç duyacağınız tüm malzemeleri aşağıda görebilir, miktarları kişi sayınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    Tuzda balık tarifi: Tuzda balık nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 5
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 45dk
    Kalori/Porsiyon 340kal

    Tuzda balık tarifini aşağıdaki tarif adımlarına uyarak yapabilirsiniz. İsterseniz farklı yiyecekler ya da yeşil salatalarla birlikte de servis edebilirsiniz. Üstelik bu enfes tarifin yapılışı da son derece çok kolay ve pratik.

    MALZEMELER

    • 2 kilo levrek
    • 1 tatlı kaşığı karabiber
    • 1 limon
    • 1 defne yaprağı
    • Yarım demet maydanoz
    • Yarım kilo ince tuz
    • 3 yumurtanın beyazı
    • 1 çay kaşığı tuz

    TARİF

    • Yumurta beyazlarını tuzla çırpın.
    • Balığı iyice yıkayın ve süzüp kurulayın.
    • Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın.
    • Üzerine tuzlu karışımdan biraz serin.
    • Balığı bu karışıma yerleştirin.
    • İç kısmına yıkayıp kuruladığınız diğer malzemeleri yerleştirin.
    • Sıcak fırında 200 derecede 40 dakika kadar pişirin.
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