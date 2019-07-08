Tuzla’da polis ekipleri arbedeyi önlemek için havaya ateş açtığı anlar kamerada

Tuzla Şifa Mahallesinde önceki gün polis ekiplerine kavga ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu sırada bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Çevrede bulunan esnaf gözaltına alınan şahsın olayla ilgisi olmadığını söyleyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı uzun süre dağıtamadı. Bunun üzerin polis ekipleri silahlarını çıkararak havaya ateş açtı. Uzun süren gerginlik polisin bu hamlesiyle son buldu.

Polisin, onlarca vatandaşın birbirine girdiği kavgaya müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

