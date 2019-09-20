Tuzla'daki fabrika yangını sonrası vatandaşlarda 'kimyasal yağmur' gerginliği

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarının ardından beklenen yağışlar başladı. Sabah 09.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan yağmurlar saatler ilerledikçe etkisini artırmaya başladı. Öte yandan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

TUZLA'DA 'KİMYASAL YAĞIŞ' TEDİRGİNLİĞİ!



Yağış, İstanbul'un Anadolu yakasında da etkisini göstermeye başladı. Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

OLAYIN GEÇMİŞİ



18 Eylül'de Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıkmış, fabrikada yangınla birlikte peş peşe patlamalar yaşanmıştı. İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangında 7 kişinin dumandan etkilendiğini 2 itfaiyecinin ise patlamada yaralandığını açıklamıştı.

'KİMYASALLAR YAĞMURLA YERYÜZÜNE İNECEK' UYARISI!



Yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayılmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, bugün bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yer yüzüne ineceği uyarısında bulunmuştu.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıklamıştı.



