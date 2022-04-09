TV'de üçlü ilişki! Partnerini başkasıyla görmeye dayanamadı

Kamera modelliği için 9-5 çalıştıkları işlerinden ayrılan ve şimdi modellik ve yetişkin içerik paylaşımı üzerinden geçimlerini sağlayan çift, bir spor salonunda tanışmış ve 5 yıllık evliler. Hem ilişkilerinde hem cinsel yaşantılarında oldukça mutlu ve uyumlu olduklarını belirten çift, birçok şeyi tecrübelediklerini belirttiler.

Cinselliğe karşı rahat tutumlarına rağmen çift ilk üçlü ilişki deneyimlerini yaşarken zorlandılar. Daha önce birçok şeyi deneyimlemelerine rağmen, üçlü ilişki tecrübesi olmadığını belirten Jess’in eşini bir başka kadınla öpüşürken izlemekte zorlandı.

EĞLENCELİ OLACAĞINI SANMIŞTI

Bunun eğlenceli bir tecrübe olmasını beklediğini ve kendisini heyecanlandırdığını söyleyen genç kadın, işlerin ters gitmesi ve eşinin diğer kadını kendisinden daha çekici bulması ihtimalinden endişe duyduğunu itiraf etti.



Ertesi sabah gözyaşları içinde hislerini paylaşan Jess uyandığında ne kadar kötü hissettiğini anlattı. Programın ilişki terapistinin çifte önerisi Mike’ın üçlü ilişkim esnasında eşi Jess’e daha fazla ilgi ve dikkat göstermeyi denemesine yönelik oldu.

SONUNDA BAŞARDILAR

Bu tavsiyenin ardından tekrar denemek isteyen çift, ikinci girişimlerinde oldukça keyif aldıklarını ve ilişkilerini ileride tekrar açmak isteyebileceklerini söylediler.



