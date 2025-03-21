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TV sunucusunun tavan arasındaki gizem... 5 kilitli kapının arkasında ne olduğu sosyal medyada merak konusu oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.03.2025 10:33
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BBC sunucusu Hudson, Hereford yakınlarındaki tarihi kır evinde yaptığı tadilat sırasında tavan arasında gizli bir oda keşfetti. Kapının ardında, Victoria dönemine ait eski kirişler, tuğlalarla örülmüş bir pencere ve şömineyle karşılaşan Hudson, keşfini sosyal medya hesabında paylaştı. Olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TV sunucusunun tavan arasındaki gizem... 5 kilitli kapının arkasında ne olduğu sosyal medyada merak konusu oldu

BBC'de program sunuculuğu yapan emlak uzmanı Hudson, 2012 yılında Hereford yakınlarında satın aldığı tarihi kır evinde yaptığı tadilat sırasında ilginç bir keşif yaptı. Evdeki tavan arasında gizlenmiş bir kapıyla karşılaşan Hudson, bu kapının ardında ne olduğunu öğrenmek için harekete geçti.

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5 AYRI KİLİTLE SAKLANMIŞ

Instagram hesabından keşfini paylaşan Hudson, “Bu ev yaklaşık 1580’den kalma ve burada çalışan marangozlar, o dönemin skandallarını konuşuyor olabilir. Ama en ilginci, bu kapının beş ayrı kilidi var!” diyerek takipçilerinin merakını uyandırdı.

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HİÇ BİLMEDİĞİ BİR ODA

Hudson, ikinci paylaşımında kapının ardına girdi ve karanlık bir odayla karşılaştı. Eski kirişler ve tuğlalarla örülmüş bir pencerenin bulunduğu bu odada, zamanla unutulmuş bir yapı ortaya çıktı. Sunucu, “Bu duvar büyük ihtimalle Victoria döneminde örülmüş. Ama şu şömine ve baca… Belki de bu evden bile daha eski” diyerek hayranlarıyla keşfini paylaştı.

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Tavan arasındaki gizli odanın ne amaçla kullanıldığı ise büyük bir merak konusu oldu.

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Sunucu emlak ev almak program tadilat TV
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