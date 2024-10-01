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  4. TV yayın akışı 1 Ekim 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 1 Ekim 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 09:24
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1 Ekim 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 1 Ekim Salı Bahar, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Uçak, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kızıl Goncalar ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 1 Ekim Salı 2024 TV yayın akışı...

TV yayın akışı 1 Ekim 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Ekim Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Ekim Salı kanalların yayın akışında neler var? 1 Ekim Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Ekim Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ekim Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

1 EKİM 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Siyah Kalp
02:30 Deha
04:45 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Karadut
03:00 Kör Nokta
05:50 Benim İçin Üzülme

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Uçak (Yabancı Sinema)
22:30 Uçak (Yabancı Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
02:30 Güzel Köylü
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
02:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Gönül Dağı
18:00 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:30 Kara Ağaç Destanı
02:30 Seksenler
03:30 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
01:30 Kötü Kan
03:45 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
22:45 Güzel Aşklar Diyarı
01:30 Güllerin Savaşı
04:00 Poyraz Karayel

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