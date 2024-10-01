TV yayın akışı 1 Ekim 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Ekim Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Ekim Salı kanalların yayın akışında neler var? 1 Ekim Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Ekim Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ekim Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

1 EKİM 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Siyah Kalp

02:30 Deha

04:45 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Karadut

03:00 Kör Nokta

05:50 Benim İçin Üzülme

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Uçak (Yabancı Sinema)

22:30 Uçak (Yabancı Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

02:30 Güzel Köylü

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

02:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Gönül Dağı

18:00 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:30 Kara Ağaç Destanı

02:30 Seksenler

03:30 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

01:30 Kötü Kan

03:45 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

22:45 Güzel Aşklar Diyarı

01:30 Güllerin Savaşı

04:00 Poyraz Karayel