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  4. TV yayın akışı 10 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 10 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

10.09.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Eylül 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 10 Eylül 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef Türkiye, Kardeşlerim, Senden Daha Güzel, Tünel ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 10 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Eylül 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat (Yerli Sinema)
16:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:15 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
04:45 Bir Şansım Olsa
05:30 Çiçek

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Şirinler (Yabancı Sinema)
12:00 Küçük Bir Gün Işığı
15:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Küçük Bir Gün Işığı
03:20 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)
05:35 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Mahrumlar (Yerli Sinema)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Seversin
02:30 Sıradan Bir Adam (Yabancı Sinema)
03:45 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:00 Senden Daha Güzel
14:30 Kusursuz Kiracı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
23:00 Tozluyaka
01:45 Kusursuz Kiracı
03:45 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
14:00 Duy Beni
17:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Tünel (Yabancı Sinema)
22:45 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
01:00 Tünel (Yabancı Sinema)
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:15 Küçük Ortak (Yerli Sinema)
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Canım Annem
04:15 Gazete Magazin
05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Anadolu’da Yaşam
06:10 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:30 Gönül Dağı
15:45 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı

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