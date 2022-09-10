TV yayın akışı 10 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Eylül 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Feryat (Yerli Sinema)

16:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:15 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

04:45 Bir Şansım Olsa

05:30 Çiçek

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Şirinler (Yabancı Sinema)

12:00 Küçük Bir Gün Işığı

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Küçük Bir Gün Işığı

03:20 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:45 Mahrumlar (Yerli Sinema)

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Seversin

02:30 Sıradan Bir Adam (Yabancı Sinema)

03:45 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Senden Daha Güzel

14:30 Kusursuz Kiracı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Senden Daha Güzel

23:00 Tozluyaka

01:45 Kusursuz Kiracı

03:45 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)

14:00 Duy Beni

17:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Tünel (Yabancı Sinema)

22:45 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

01:00 Tünel (Yabancı Sinema)

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:15 Küçük Ortak (Yerli Sinema)

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Canım Annem

04:15 Gazete Magazin

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Anadolu’da Yaşam

06:10 Kalk Gidelim

09:30 Bu Toprağın Sesi

10:30 Şefin Sağlıklı Masası

11:30 Gönül Dağı

15:45 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Gönül Dağı



