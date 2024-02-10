TV yayın akışı 10 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

10 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

15:15 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Safir

13:10 Ateş Kuşları

16:10 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)

02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

22:30 Meteor Kıyamaeti (Yabancı Sinema)

01:15 Meteor Kıyameti (Yabancı Sinema)

02:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kopuk

14:30 Gaddar

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

23:15 Kirli Sepeti

02:00 Kızıl Goncalar

04:45 Adım Farah

06:15 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli Dizi Tekrarı

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Yerli Dizi Tekrarı

12:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:00 Yerli Dizi Tekrarı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

22:30 Yerli Dizi Tekrarı

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)

05:00 Söz

06:15 Ah Nerede? (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Beni Böyle Sev

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:40 Bir Sevdadır

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Bir Sevdadır

04:00 Hayallerinin Peşinde

05:00 Son Toplayıcılar

05:30 Kapanış







