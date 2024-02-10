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    4. TV yayın akışı 10 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 10 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.02.2024 07:22 | Son Güncelleme:
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    10 Şubat 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Kopuk, Gönül Dağı ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 10 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    10 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
    15:15 Sandık Kokusu
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Sandık Kokusu
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Safir
    13:10 Ateş Kuşları
    16:10 Aldatmak
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)
    02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
    05:30 Yeter

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Arka Sokaklar
    16:15 İnci Taneleri
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Üç Kız Kardeş
    22:30 Meteor Kıyamaeti (Yabancı Sinema)
    01:15 Meteor Kıyameti (Yabancı Sinema)
    02:45 Poyraz Karayel
    05:15 Müzik Arası

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Kopuk
    14:30 Gaddar
    15:45 Kızıl Goncalar
    19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kopuk
    23:15 Kirli Sepeti
    02:00 Kızıl Goncalar
    04:45 Adım Farah
    06:15 Ruhun Duymaz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Yerli Dizi Tekrarı
    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
    10:30 Yerli Dizi Tekrarı
    12:00 Yerli Dizi Tekrarı
    16:00 Yerli Dizi Tekrarı
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yerli Dizi Tekrarı
    22:30 Yerli Dizi Tekrarı
    00:30 Yerli Dizi Tekrarı
    03:00 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)
    05:00 Söz
    06:15 Ah Nerede? (Yerli Sinema)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Tuzak
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Gazete Magazin
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:20 Beni Böyle Sev
    09:00 Kod Adı Kırlangıç
    10:10 Hayallerinin Peşinde
    11:40 Bir Sevdadır
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Bir Sevdadır
    04:00 Hayallerinin Peşinde
    05:00 Son Toplayıcılar
    05:30 Kapanış

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