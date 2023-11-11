TV yayın akışı 11 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Kasım 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

11 KASIM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Bir Derdim Var

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bir Derdim Var

22:45 Üç Kız Kardeş

01:45 Bir Derdim Var

04:15 Müzik Arası

05:15 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Şahane Hayatım

15:30 Kirli Sepeti

18:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

02:15 Senden Daha Güzel

04:15 Aşk Yeniden

05:45 Yaz Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:15 Ömer

13:30 Yerli Dizi Tekrar

15:30 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:45 Sakla Beni

01:30 Ömer

04:30 Güzel Köylü

05:45 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Karakomik Filmler "Emanet & Deli" (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

03:30 Sinema

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Beni Böyle Sev

07:30 Lingo

11:20 Benim Güzel Ailem

14:40 Teşkilat

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Benim Güzel Ailem

04:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:40 Kapanış





