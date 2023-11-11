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    4. TV yayın akışı 11 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 11 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    11.11.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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    11 Kasım 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Kasım 2023 Cumartesi Bir Derdim Var, Kardeşlerim, Sakla Beni, Dönül Dağı, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 11 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Kasım 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    11 KASIM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 Ateş Kuşları
    16:00 Kuruluş Osman
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Safir
    02:20 Kuruluş Osman
    04:30 Cennetin Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Bir Derdim Var
    16:15 Dilek Taşı
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Bir Derdim Var
    22:45 Üç Kız Kardeş
    01:45 Bir Derdim Var
    04:15 Müzik Arası
    05:15 Güneşi Beklerken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Şahane Hayatım
    15:30 Kirli Sepeti
    18:00 Yabani
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Adım Farah
    02:15 Senden Daha Güzel
    04:15 Aşk Yeniden
    05:45 Yaz Şarkısı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Aramızda Kalsın
    08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:30 Kiralık Aşk
    11:15 Ömer
    13:30 Yerli Dizi Tekrar
    15:30 Sakla Beni
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Sakla Beni
    22:45 Sakla Beni
    01:30 Ömer
    04:30 Güzel Köylü
    05:45 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kırmızı Oda
    10:30 MasterChef Türkiye All Star
    12:30 Gazete Magazin
    16:15 Karakomik Filmler "Emanet & Deli" (Yerli Sinema)
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 %100 Futbol
    01:15 Gazete Magazin
    03:30 Sinema
    05:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:10 Beni Böyle Sev
    07:30 Lingo
    11:20 Benim Güzel Ailem
    14:40 Teşkilat
    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Benim Güzel Ailem
    04:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    05:40 Kapanış

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