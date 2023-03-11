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TV yayın akışı 11 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

11.03.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Mart 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Veda Mektubu, Kardeşlerim, Görümce, Gönül Dağı, Survivor 2023 ve Dokuz Oğuz programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 11 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Mart 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

11 MART 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
08:30 Tarkan (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)
11:30 Akıncı
12:00 Akıncı
12:30 Oskar Çöllerde
13:15 Bir Küçük Gün Işığı
16:30 Başım Belada
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Başım Belada
02:50 Kuruluş Osman
05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema)
00:45 Yargı
03:30 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
15:00 Taçsız Prenses
17:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
22:45 Ego
01:45 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede? (Yerli Sinema)
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sınu
12:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
19:45 Görümce (Yerli Sinema)
21:45 Görümce (Yerli Sinema)
23:45 Ömer
03:00 Çöp Adam
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:45 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
13:30 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
12:40 Yürek Çıkmazı
15:50 Al Sancak
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Yürek Çıkmazı
03:50 Al Sancak
05:40 Kapanış


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