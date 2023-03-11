TV yayın akışı 11 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Mart 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

11 MART 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Tarkan (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)

11:30 Akıncı

12:00 Akıncı

12:30 Oskar Çöllerde

13:15 Bir Küçük Gün Işığı

16:30 Başım Belada

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Başım Belada

02:50 Kuruluş Osman

05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema)

00:45 Yargı

03:30 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Adım Farah

15:00 Taçsız Prenses

17:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

22:45 Ego

01:45 Adım Farah

04:00 Kefaret

06:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede? (Yerli Sinema)

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sınu

12:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

19:45 Görümce (Yerli Sinema)

21:45 Görümce (Yerli Sinema)

23:45 Ömer

03:00 Çöp Adam

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:45 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

13:30 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Vuslat

09:40 Hayallerinin Peşinde

12:40 Yürek Çıkmazı

15:50 Al Sancak

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Yürek Çıkmazı

03:50 Al Sancak

05:40 Kapanış



