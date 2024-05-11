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    4. TV yayın akışı 11 Mayıs 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 11 Mayıs 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 07:27
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    11 Mayıs 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Taş Kağıt Makas, Kardeşlerim, G.O.R.A, Gönül Dağı, Yabani ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 11 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    11 MAYIS 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kızılcık Şerbeti
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
    14:45 Sandık Kokusu
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:45 Bahar
    05:30 Aziz

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Şirinler (Yabancı Sinema)
    12:00 Kuruluş Osman
    15:30 Ateş Kuşları
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Aldatmak
    03:00 Kuruluş Osman
    05:40 Safir

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Memleketim (Yerli Sinema)
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:00 İnci Taneleri
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Taş Kağıt Makas
    00:15 Arka Sokaklar
    02:45 Siyah Beyaz Aşk
    04:30 Müzik Arası
    04:30 Bodrum Masalı

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Yabani
    15:45 Hudutsuz Sevda
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Yabani
    00:15 Kirli Sepeti
    02:45 Ruhun Duymaz
    05:00 Kefaret
    06:00 Bay Yanlış

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
    10:30 Vikingler Büyük Macera (Yabancı Sinema)
    12:00 Yerli Dizi Tekrarı
    16:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)
    22:45 Hokkabaz (Yerli Sinema)
    01:15 G.O.R.A (Yerli Sinema)
    03:15 Hokkabaz (Yerli Sinema)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    02:30 Gazete Magazin
    05:00 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:33 Beni Böyle Sev
    07:40 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
    08:50 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
    09:40 Hayallerinin Peşinde
    11:00 Yaşam Başka Yerde
    12:30 Kod Adı Kırlangıç
    14:10 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
    04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

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