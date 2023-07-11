TV yayın akışı 11 Temmuz 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 11 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)
02:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Küçük Bir Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Baz Gaza (Yabancı Sinema)
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Vermem Seni Ellere
03:20 Üvey Anne
06:15 Yabancı Damat
08:00 Ya Çok Seversen
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
22:30 Dönence
01:00 Ya Çok Seversen
03:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
22:30 Yaz Şarkısı
00:45 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
02:45 Eşim Benzerim Yok
05:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
22:15 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)
00:15 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)
02:00 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İste Kaynana
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:40 Adını Sen Koy
09:15 Kendi Düşen Ağlamaz
12:00 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:00 Benim Güzel Ailem
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Sen Türkülerini Söyle
01:30 Hayatımın Neşesi
03:25 Mahrem
05:00 Seksenler
06:30 Kapanış