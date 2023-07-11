TV yayın akışı 11 Temmuz 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 11 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

11 TEMMUZ 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)

02:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Küçük Bir Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Baz Gaza (Yabancı Sinema)

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Vermem Seni Ellere

03:20 Üvey Anne

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

08:00 Ya Çok Seversen

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

22:30 Dönence

01:00 Ya Çok Seversen

03:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

22:30 Yaz Şarkısı

00:45 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

02:45 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)

22:15 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)

00:15 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)

02:00 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İste Kaynana

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:40 Adını Sen Koy

09:15 Kendi Düşen Ağlamaz

12:00 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:00 Benim Güzel Ailem

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Sen Türkülerini Söyle

01:30 Hayatımın Neşesi

03:25 Mahrem

05:00 Seksenler

06:30 Kapanış



