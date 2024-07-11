TV yayın akışı 11 Temmuz 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 11 Temmuz Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Dünya Güzellerim Tatilde
23:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans (Yerli Sinema)
01:30 Dünya Güzellerim Tatilde
03:45 Arıza
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Ateş Kuşları
03:00 Kaçak
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:30 Yalan
02:15 Güneşin Kızları
04:45 Çatı Katı Aşk
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Nereye Gidiyorsun Aida? (Yabancı Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:30 Seksenler
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Biricik Sevgilim (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:30 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce