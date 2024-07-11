TV yayın akışı 11 Temmuz 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 11 Temmuz Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

11 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Dünya Güzellerim Tatilde

23:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans (Yerli Sinema)

01:30 Dünya Güzellerim Tatilde

03:45 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Ateş Kuşları

03:00 Kaçak

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:30 Yalan

02:15 Güneşin Kızları

04:45 Çatı Katı Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

01:00 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:20 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:10 Nereye Gidiyorsun Aida? (Yabancı Sinema)

02:00 Gönül Dağı

04:30 Seksenler

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

14:00 Biricik Sevgilim (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:30 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce



