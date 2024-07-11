Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 11 Temmuz 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 11 Temmuz 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 07:37
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    11 Temmuz 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Temmuz Perşembe akşamı Dünya Güzellerim Tatilde, Aşk-ı Memnu, Alan, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, Sen Türkülerini Söyle, Hababam Sınıfı Merhaba ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 11 Temmuz 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 11 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 11 Temmuz Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    11 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Dünya Güzellerim Tatilde
    23:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans (Yerli Sinema)
    01:30 Dünya Güzellerim Tatilde
    03:45 Arıza

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Alan
    00:20 Ateş Kuşları
    03:00 Kaçak
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 İnci Taneleri
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşk-ı Memnu
    21:45 Aşk-ı Memnu
    23:30 Yalan
    02:15 Güneşin Kızları
    04:45 Çatı Katı Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
    22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
    01:00 İstanbullu Gelin
    03:00 Yüksek Sosyete
    05:00 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    09:20 Kasaba Doktoru
    12:30 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:10 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sen Türkülerini Söyle
    00:10 Nereye Gidiyorsun Aida? (Yabancı Sinema)
    02:00 Gönül Dağı
    04:30 Seksenler

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kiraz Mevsimi
    14:00 Biricik Sevgilim (Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)
    22:30 Hudutsuz Sevda
    01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:30 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce


    Express
    Yapay zekanın sorusunu beğenmediYapay zekanın sorusunu beğenmedi
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TV8 show star trt1 yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Artık liderlik tahtı Alan Shearer ile birlikte onun...

    Artık liderlik tahtı Alan Shearer ile birlikte onun...

    Almanya sokakları savaş alanına döndü!

    Almanya sokakları savaş alanına döndü!

    Yediler içtiler iş hesap ödemeye gelince kimseye fark ettirmeden böyle kaçtılar

    Yediler içtiler iş hesap ödemeye gelince kimseye fark ettirmeden böyle kaçtılar

    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti

    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti

    9 metrelik yılan gözünün önünde karısını diri diri yuttu

    9 metrelik yılan gözünün önünde karısını diri diri yuttu

    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.