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  4. TV yayın akışı 12 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 12 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

12.08.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ağustos 2022 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 12 Ağustos 2022 Cuma akşam Kapımdaki Casus, Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar, MasterChef Türkiye, Senden Daha Güzel, Kim Milyoner Olmak İster, Ah Nerede ve Charlie’nin Çikolata Fabrikası programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 12 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 12 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Ağustos 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

12 AĞUSTOS 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
21:45 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)
23:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
01:30 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:30 Şef Kapımda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
02:50 Güvenlik (Yabancı Sinema)
04:40 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar (Yerli Sinema)
22:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar (Yerli Sinema)
00:15 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Yerli Sinema)
02:45 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Yerli Sinema)
04:00 Magazin D Yaz
05:00 Bodrum Masalı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 İyilik
01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ah Nerede
03:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Canım Annem
01:14 Doya Doya Moda
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Yedi Numara
12:00 Bir Aş Hikayesi
12:30 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Yabancı Sinema)
22:30 Balkan Ninnisi
01:20 Mükemmel Eşleşme
03:40 Gönül Dağı

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