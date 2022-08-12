TV yayın akışı 12 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 12 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Ağustos 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

12 AĞUSTOS 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

21:45 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)

23:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

01:30 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:30 Şef Kapımda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

02:50 Güvenlik (Yabancı Sinema)

04:40 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar (Yerli Sinema)

22:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar (Yerli Sinema)

00:15 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Yerli Sinema)

02:45 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Yerli Sinema)

04:00 Magazin D Yaz

05:00 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 İyilik

01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Ah Nerede

03:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Canım Annem

01:14 Doya Doya Moda

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Yedi Numara

12:00 Bir Aş Hikayesi

12:30 Masumlar Apartmanı

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Yabancı Sinema)

22:30 Balkan Ninnisi

01:20 Mükemmel Eşleşme

03:40 Gönül Dağı

