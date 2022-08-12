TV yayın akışı 12 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 12 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Ağustos 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
21:45 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)
23:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
01:30 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:30 Şef Kapımda
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
02:50 Güvenlik (Yabancı Sinema)
04:40 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar (Yerli Sinema)
22:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar (Yerli Sinema)
00:15 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Yerli Sinema)
02:45 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Yerli Sinema)
04:00 Magazin D Yaz
05:00 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 İyilik
01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:00 Ah Nerede
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ah Nerede
03:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Canım Annem
01:14 Doya Doya Moda
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım
06:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Yedi Numara
12:00 Bir Aş Hikayesi
12:30 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Yabancı Sinema)
22:30 Balkan Ninnisi
01:20 Mükemmel Eşleşme
03:40 Gönül Dağı
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