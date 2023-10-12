TV yayın akışı 12 Ekim 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Ekim Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Ekim Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 12 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Ekim Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ekim Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

12 EKİM 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:50 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:30 Adım Farah

02:00 Yabani

04:30 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyyvah Eyyvah (Yerli Sinema)

22:15 Eyyvah Eyyvah (Yerli Sinema)

00:30 Korkunç Salgın (Yabancı Sinema)

02:00 Korkunç Salgın (Yabancı Sinema)

03:30 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

04:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:45 İncir Ağacı

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:40 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

21:40 UEFA EURO Elemeleri "Hırvatistan-Türkiye"

23:40 Son Şans (Yabancı Sinema)

02:00 Seksenler

03:20 Diriliş "Ertuğrul"

05:30 Kapanış



