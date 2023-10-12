TV yayın akışı 12 Ekim 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Ekim Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Ekim Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 12 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Ekim Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ekim Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:50 Mutfak Bahane
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:30 Adım Farah
02:00 Yabani
04:30 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyyvah Eyyvah (Yerli Sinema)
22:15 Eyyvah Eyyvah (Yerli Sinema)
00:30 Korkunç Salgın (Yabancı Sinema)
02:00 Korkunç Salgın (Yabancı Sinema)
03:30 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
04:00 Tuzak
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:45 İncir Ağacı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
21:40 UEFA EURO Elemeleri "Hırvatistan-Türkiye"
23:40 Son Şans (Yabancı Sinema)
02:00 Seksenler
03:20 Diriliş "Ertuğrul"
05:30 Kapanış