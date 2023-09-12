TV yayın akışı 12 Eylül 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Eylül Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Eylül Salı kanalların yayın akışında neler var? 12 Eylül Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Eylül Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Eylül Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

12 EYLÜL 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

23:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

01:30 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

02:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:10 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

23:45 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)

01:55 Mutfak Bahane

03:55 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)

22:15 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)

00:45 Dilek Taşı

03:00 Çemberimde Gül Oya

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bambaşka Biri

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

22:30 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:50 Adını Sen Koy

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:20 Hazırlık Maçı "Türkiye-Japonya"

17:20 Mevlana Celaleddin-i Rumi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

04:20 Seksenler

06:00 Kapanış

