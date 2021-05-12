TV yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Mayıs Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 12 Mayıs Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Mayıs Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *12 Mayıs TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
11:00 Atla Gel Şaban
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 En Büyük Şaban (Yerli Sinema)
02:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
04:45 Sevcan’la Lezzet Yolunda
06:35 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:30 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:25 Bir Zamanlar Çukurova
03:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:35 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:45 Hekimoğlu
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Güllerin Savaşı
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bir Su Hikayesi
00:15 Mucize Doktor
21:00 Kafalar Karışık (Yerli Sinema)
23:00 Geçmiş Olsun (Yerli Sinema)
01:30 Mucize Doktor
03:45 Geçmiş Olsun
05:45 Kadın
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
22:15 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
00:15 Kağıt Ev
03:00 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:00 Güzel Köylü
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:00 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
21:30 Doğduğun Ev Kaderindir (Final)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Vuslat
07:50 Mesnevi’den Hikayeler
08:15 Kuşlarla Yolculuk
08:55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:05 Türkan Hanım’ın Konağı
11:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:35 İyilik Hikayeleri
14:50 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
02:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:35 İyilik Hikayeleri
05:05 Mesnevi’den Hikayeler
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