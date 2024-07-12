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    4. TV yayın akışı 12 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 12 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 07:47
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    12 Temmuz 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 12 Temmuz 2024 Cuma akşamı Katil Avcısı, İnci Taneleri, Görümce, Dangal, Hava Muhalefeti ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 12 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 12 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Temmuz 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    12 TEMMUZ 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Aşk Laftan Anlamaz
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
    22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
    00:30 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
    02:45 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
    04:15 Arıza

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
    21:50 Mağara (Yabancı Sinema)
    23:50 Mağara (Yabancı Sinema)
    01:50 Ateş Kuşları
    04:30 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 İnci Taneleri
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
    22:45 Çember: Karanlığın Gözleri (Yerli Sinema)
    01:15 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
    03:30 Güneşin Kızları
    05:15 Çatı Katı Aşk

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kiraz Mevsimi
    14:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
    00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:00 Yasak Elma
    04:45 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Görümce (Yerli Sinema)
    22:30 Görümce (Yerli Sinema)
    01:00 İstanbullu Gelin
    03:00 Yüksek Sosyete
    05:00 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Gazete Magazin Yaz
    02:30 Çarkıfelek
    04:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    09:20 Kasaba Doktoru
    12:50 Lingo Türkiye
    14:20 Seksenler
    15:30 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Dangal (Yabancı Sinema)
    23:30 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)
    02:00 Gönül Dağı
    04:30 Seksenler

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