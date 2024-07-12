TV yayın akışı 12 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 12 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Temmuz 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
00:30 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
02:45 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
04:15 Arıza
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
21:50 Mağara (Yabancı Sinema)
23:50 Mağara (Yabancı Sinema)
01:50 Ateş Kuşları
04:30 Kaçak
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
22:45 Çember: Karanlığın Gözleri (Yerli Sinema)
01:15 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
03:30 Güneşin Kızları
05:15 Çatı Katı Aşk
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:00 Yasak Elma
04:45 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Görümce (Yerli Sinema)
22:30 Görümce (Yerli Sinema)
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Dizi
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dangal (Yabancı Sinema)
23:30 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:30 Seksenler