TV yayın akışı 13 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:20 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
21:45 Dolap Beygiri (Yerli Sinema)
23:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
01:30 Dolap Beygiri (Yerli Sinema)
02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)
22:50 Alan
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Kaçak
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
09:20 Kara Ağaç Destanı
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Çağrı Filmi (Yabancı Sinema)
23:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:30 Gönül Dağı
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
13:45 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:30 Jaws (Yabancı Sinema)
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence