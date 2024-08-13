TV yayın akışı 13 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

13 AĞUSTOS 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:20 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

21:45 Dolap Beygiri (Yerli Sinema)

23:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

01:30 Dolap Beygiri (Yerli Sinema)

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)

22:50 Alan

01:20 Ateş Kuşları

03:50 Kaçak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:30 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

09:20 Kara Ağaç Destanı

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Çağrı Filmi (Yabancı Sinema)

23:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:30 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

13:45 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:30 Jaws (Yabancı Sinema)

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence