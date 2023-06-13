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  4. TV yayın akışı 13 Haziran 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Haziran 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

13.06.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Haziran 2023 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 13 Haziran Salı Maviye Sürgün, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Kılıbık programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1,Fox yayın akışı nasıl? İşte 13 Haziran Salı 2023 TV yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Haziran 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 13 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

13 HAZİRAN 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
09:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
22:30 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
00:15 Maviye Sürgün
02:30 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kuruluş Osman
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Veda Mektubu
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)
22:30 Tetikçinin Oğlu
02:45 Bay Yanlış
04:15 Her Yerde Sen
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:15 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)
01:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Dizi
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:05 Adını Sen Koy
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Kalk Gidelim
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:10 Anadolu Kartalları (Yerli Sinema)
02:20 Kalk Gidelim
04:10 Seksenler
06:15 Kapanış

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