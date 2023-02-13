TV yayın akışı 13 Şubat 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Şubat Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 13 Şubat Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 13 Şubat Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Şubat 2023 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Şubat 2023 Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Habertürk Ortak Yayın
18:25 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayın
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
10:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
19:00 Star Haber
20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
05:00 Kapanış