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    4. TV yayın akışı 14 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 14 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.09.2024 07:44
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    14 Eylül 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 14 Eylül 2024 Cumartesi akşamı Siyah Kalp, Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel, Yalan, Yabani, Gönül Dağı, Şanslı Logan ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 14 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 14 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 14 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Kuma (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Siyah Kalp
    15:45 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Siyah Kalp
    22:45 Kızılcık Şerbeti
    01:45 Siyah Kalp
    03:45 Kuma (Yerli Sinema)

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Benim İçin Üzülme
    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Akıncı Çizgi Dizi
    10:30 Akıncı Çizgi Dizi
    11:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
    13:00 Bir Gece Masalı
    16:00 Bir Gece Masalı
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
    22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
    01:40 Safir
    04:10 Tatar Ramazan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Yumurcak Küçük Kobay (Yerli Sinema)
    15:45 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yalan
    22:00 Mevlid Gecesi Özel
    23:45 Bekle Beni Sevgilim
    02:00 Güneşi Beklerken
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Poyraz Karayel

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Kötü Kan
    12:45 Yasak Elma
    16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
    19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Yabani
    00:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
    02:30 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel
    03:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
    05:30 Yasak Elma

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Sefirin Kızı
    13:00 Aramızda Kalsın
    16:00 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Yerli Dizi Tekrarı
    23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
    01:45 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
    03:45 Dürüye'nin Güğümleri
    05:15 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:30 Süper 1 Takım
    07:45 Johhny Guitar (Yabancı Sinema)
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:15 Gazete Magazin Yaz
    16:45 Parola Parola
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Parola Parola
    02:45 Gazete Magazin Yaz
    04:45 Yabancı Sinema

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:15 Beni Böyle Sev
    07:30 Yedi Numara
    08:30 Yeditepe İstanbul
    09:30 Gönül Dağı
    13:00 Hugo (Yabancı Sinema)
    15:30 Kara Ağaç Destanı
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    23:30 Mevlid Kandili Özel Yayını
    01:30 Yerli Dizi
    04:20 Hugo (Yabancı Sinema)

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