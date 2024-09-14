TV yayın akışı 14 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 14 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kuma (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

22:45 Kızılcık Şerbeti

01:45 Siyah Kalp

03:45 Kuma (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim İçin Üzülme

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:30 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

01:40 Safir

04:10 Tatar Ramazan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Küçük Kobay (Yerli Sinema)

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

22:00 Mevlid Gecesi Özel

23:45 Bekle Beni Sevgilim

02:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kötü Kan

12:45 Yasak Elma

16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

02:30 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel

03:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

05:30 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)

01:45 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)

03:45 Dürüye'nin Güğümleri

05:15 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

07:45 Johhny Guitar (Yabancı Sinema)

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Böyle Sev

07:30 Yedi Numara

08:30 Yeditepe İstanbul

09:30 Gönül Dağı

13:00 Hugo (Yabancı Sinema)

15:30 Kara Ağaç Destanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:30 Mevlid Kandili Özel Yayını

01:30 Yerli Dizi

04:20 Hugo (Yabancı Sinema)