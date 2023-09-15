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    4. TV yayın akışı 15 Eylül 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 15 Eylül 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    15.09.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    15 Eylül 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 15 Eylül 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Recep İvedik 4, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye ve Hayatımın Neşesi programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 15 Eylül 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 15 Eylül CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Eylül Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Eylül 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    15 EYLÜL 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    02:45 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:30 Kalp Yarası
    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:40 Mutfak Bahane
    05:40 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Dilek Taşı
    02:45 Çemberimde Gül Oya
    04:45 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yabani
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Bu Tabak Kimin?
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
    22:30 Yabani
    01:00 Bambaşka Biri
    03:30 Bu Tabak Kimin?
    05:45 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Yüksek Sosyete
    15:40 En Güzel Bölüm
    16:00 Yerli Dizi Tekrar
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Erkenci Kuş
    05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Adını Sen Koy
    07:00 Kalk Gidelim
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    16:10 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Hayatımın Neşesi
    23:50 Sen Türkülerini Söyle
    02:50 Diriliş Ertuğrul
    04:50 Seksenler
    05:50 Kapanış

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