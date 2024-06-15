TV yayın akışı 15 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
14:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)
01:30 Bahar
03:45 Baba
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları
11:50 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)
14:00 Alan
17:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aladdin (Yabancı Sinema)
22:40 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
01:20 Yalan Dolan (Yabancı Sinema)
02:45 Kuruluş Osman
05:10 Kalp Yarası
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Kayıp Çocuklar Masalı (Yabancı Sinema)
16:00 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Shrek 2 (Yabancı Sinema)
21:45 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)
00:30 Çok Akustik
02:45 Güneşin Kızları
04:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yasak Elma
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:45 Yabani
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Pulsar
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:15 Bikingler Büyük Macera (Yabancı Sinema)
14:45 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
16:45 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 İbo Show
22:45 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:15 Baba Ocağı
04:45 Vikingler Büyük Macera
06:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:30 Cevap Ver Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Dizi
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
09:00 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
13:00 Zafere Kaçış
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Macaristan-İsviçre"
18:00 Ana Haber
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İtalya-Arnavutluk"
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Gönül Dağı
04:20 Hayallerinin Peşinde