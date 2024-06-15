TV yayın akışı 15 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)

14:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)

01:30 Bahar

03:45 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları

11:50 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)

14:00 Alan

17:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aladdin (Yabancı Sinema)

22:40 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)

01:20 Yalan Dolan (Yabancı Sinema)

02:45 Kuruluş Osman

05:10 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Kayıp Çocuklar Masalı (Yabancı Sinema)

16:00 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Shrek 2 (Yabancı Sinema)

21:45 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)

00:30 Çok Akustik

02:45 Güneşin Kızları

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yasak Elma

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:45 Yabani

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

13:15 Bikingler Büyük Macera (Yabancı Sinema)

14:45 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)

16:45 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 İbo Show

22:45 Sucu Kamil (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:15 Baba Ocağı

04:45 Vikingler Büyük Macera

06:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:30 Cevap Ver Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

13:00 Zafere Kaçış

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Macaristan-İsviçre"

18:00 Ana Haber

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İtalya-Arnavutluk"

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Gönül Dağı

04:20 Hayallerinin Peşinde







