Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 15 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 15 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 07:31
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    15 Haziran 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 15 Haziran 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Shrek 2, Alaaddin, İbo Show, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan", Sen Çal Kapımı ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 15 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 15 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bahar
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
    14:30 Sandık Kokusu
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)
    01:30 Bahar
    03:45 Baba

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Akıncı Çizgi Dizi
    10:30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları
    11:50 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)
    14:00 Alan
    17:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Aladdin (Yabancı Sinema)
    22:40 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
    01:20 Yalan Dolan (Yabancı Sinema)
    02:45 Kuruluş Osman
    05:10 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Kayıp Çocuklar Masalı (Yabancı Sinema)
    16:00 Yalan
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Shrek 2 (Yabancı Sinema)
    21:45 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)
    00:30 Çok Akustik
    02:45 Güneşin Kızları
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Tatlı İntikam

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Yasak Elma
    15:45 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı
    23:45 Yabani
    02:45 Mucize Doktor
    05:00 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Pulsar
    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
    10:30 Hanım Köylü
    13:15 Bikingler Büyük Macera (Yabancı Sinema)
    14:45 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
    16:45 Güzel Köylü
    19:00 Star Haber
    20:00 İbo Show
    22:45 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:15 Baba Ocağı
    04:45 Vikingler Büyük Macera
    06:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 MasterChef Türkiye
    16:30 Cevap Ver Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:45 Gazete Magazin
    03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:00 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Beni Böyle Sev
    09:00 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
    10:00 Hayallerinin Peşinde
    11:30 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
    13:00 Zafere Kaçış
    16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Macaristan-İsviçre"
    18:00 Ana Haber
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan"
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İtalya-Arnavutluk"
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Gönül Dağı
    04:20 Hayallerinin Peşinde

    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Arkadaşına 33 bin TL'lik hediye aldı! Böyle gösterdiArkadaşına 33 bin TL'lik hediye aldı! Böyle gösterdi
    2. sezonundan yeni tanıtım! Sosyal medya hareketlendi2. sezonundan yeni tanıtım! Sosyal medya hareketlendi
    Değeri 635 bin TL! "Bırak almayı üzerine para verseler durmam" Değeri 635 bin TL! "Bırak almayı üzerine para verseler durmam"
    Anahtar Kelimeler:
    atv Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

    İstanbul hava sahasında korku dolu anlar! Pilotun "Çok türbülans var hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

    İstanbul hava sahasında korku dolu anlar! Pilotun "Çok türbülans var hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Rus turist fiyatlara şaştı! "Burası Türkiye"

    Rus turist fiyatlara şaştı! "Burası Türkiye"

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Patronu kıyafetini iş için uygunsuz buldu! "Çok fazla ten gösteriyorsun"

    Patronu kıyafetini iş için uygunsuz buldu! "Çok fazla ten gösteriyorsun"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.