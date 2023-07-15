TV yayın akışı 15 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Güçlü Aslan (Yerli Sinema)

14:30 Japon İşi (Yerli Sinema)

16:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)

01:45 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)

03:45 Maviye Sürgün

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Windstorm 4: Ari’nin Gelişi (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Üvey Anne

16:00 Bölük (Yerli Sinema)

18:00 Gündem Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 15 Temmuz Özel

20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

23:05 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)

01:25 Bölük (Yerli Sinema)

03:25 Üvey Anne

05:55 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

22:45 Dönence

01:30 Ölüm Kalım Evi (Yabancı Sinema)

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

14:15 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

22:45 Kısmet

01:45 Yasak Elma

03:30 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)

13:40 En Güzel Bölüm

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Her Şey Aşktan (Yerli Sinema)

01:20 Her Şey Aşktan (Yerli Sinema)

03:30 Aramızda Kalsın

05:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Kırmızı Oda

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

17:00 Eski Dost (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:15 İşte Gelin İşte Kaynana

04:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Aslan Ailem

07:10 Kendi Düşen Ağlamaz

10:00 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

20:00 İtiraf (Yerli Sinema)

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 İtiraf (Yerli Sinema)

03:00 Kendi Düşen Ağlamaz

05:05 Biraz Kül Biraz Duman

05:50 Kapanış



