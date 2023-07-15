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TV yayın akışı 15 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

15.07.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 15 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, 15 Temmuz Özel, İtiraf, Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

Televizyon izleyicileri 15 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Güçlü Aslan (Yerli Sinema)
14:30 Japon İşi (Yerli Sinema)
16:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)
01:45 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)
03:45 Maviye Sürgün

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları
10:00 Windstorm 4: Ari’nin Gelişi (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Üvey Anne
16:00 Bölük (Yerli Sinema)
18:00 Gündem Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 15 Temmuz Özel
20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
23:05 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)
01:25 Bölük (Yerli Sinema)
03:25 Üvey Anne
05:55 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Dönence
15:45 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
22:45 Dönence
01:30 Ölüm Kalım Evi (Yabancı Sinema)
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
14:15 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
22:45 Kısmet
01:45 Yasak Elma
03:30 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
12:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)
13:40 En Güzel Bölüm
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Her Şey Aşktan (Yerli Sinema)
01:20 Her Şey Aşktan (Yerli Sinema)
03:30 Aramızda Kalsın
05:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Kırmızı Oda
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
17:00 Eski Dost (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:15 İşte Gelin İşte Kaynana
04:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Aslan Ailem
07:10 Kendi Düşen Ağlamaz
10:00 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
20:00 İtiraf (Yerli Sinema)
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 İtiraf (Yerli Sinema)
03:00 Kendi Düşen Ağlamaz
05:05 Biraz Kül Biraz Duman
05:50 Kapanış


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