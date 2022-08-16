Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 16 Ağustos 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Ağustos 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

16.08.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ağustos 2022 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 16 Ağustos Salı akşamı Güldür Güldür Show, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Senden Daha Güzel, Ajan, Müzede Bir Gece, Balkan Ninnisi ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Ağustos 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 16 Ağustos Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

16 AĞUSTOS 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)
02:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Sen Anlat Karadeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Ajan (Yabancı Sinema)
22:15 John Wick (Yabancı Sinema)
00:20 Ajan (Yabancı Sinema)
02:25 John Wick (Yabancı Sinema)
04:25 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Yerli Sinema)
22:30 Seversin
01:30 Aşk Tesadüfleri Sever 2
03:30 Magazin D Yaz
04:30 Bodrum Masalı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
00:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)
02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:30 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Duy Beni
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Müzede Bir Gece (Yabancı Sinema)
22:30 Müzede Bir Gece (Yabancı Sinema)
00:30 Ah Nerede?
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 7 Numara
11:20 Bir Aş Hikayesi
12:20 Masumlar Apartmanı
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
23:50 Kasaba Doktoru
02:20 Bu Toprağın Sesi
03:10 Bir Aş Hikayesi
03:40 Gönül Dağı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir aradaBu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada
2022 yılı kehanetleri gündem oldu! Dedikleri bir bir çıktı2022 yılı kehanetleri gündem oldu! Dedikleri bir bir çıktı
Evlilik itirafı olay oldu! ''30 günlük seks mücadelesi...''Evlilik itirafı olay oldu! ''30 günlük seks mücadelesi...''
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D TRT 1 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.