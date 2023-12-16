TV yayın akışı 16 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Aralık 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
02:30 Ne Gemiler Yaktım
05:30 Aile
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Altın Kafes
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
23:30 Arka Sokaklar
02:15 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Güneşi Beklerken
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
14:30 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Adım Farah
05:15 Kefaret
06:00 Yabani
06:00 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
11:30 Sakla Beni
13:50 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
00:15 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
02:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
03:45 Fazilet Hanım ve Kızları
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop (Yerli Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
03:15 Oynat Bakalım
04:30 Tuzak
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Son Toplayıcılar
06:50 Beni Böyle Sev
09:10 Lingo
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kod Adı Kırlangıç
14:00 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:00 3'te 3
06:00 Kapanış