TV yayın akışı 16 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Aralık 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

16 ARALIK 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sandık Kokusu

02:30 Ne Gemiler Yaktım

05:30 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Altın Kafes

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

23:30 Arka Sokaklar

02:15 Poyraz Karayel

03:45 Müzik Arası

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Adım Farah

14:30 Hudutsuz Sevda

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

00:00 Kirli Sepeti

02:45 Adım Farah

05:15 Kefaret

06:00 Yabani

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

11:30 Sakla Beni

13:50 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

00:15 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

02:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

03:45 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop (Yerli Sinema)

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

03:15 Oynat Bakalım

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Son Toplayıcılar

06:50 Beni Böyle Sev

09:10 Lingo

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:40 Kod Adı Kırlangıç

14:00 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Teşkilat

04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:00 3'te 3

06:00 Kapanış





