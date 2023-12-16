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    4. TV yayın akışı 16 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 16 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    16.12.2023 07:22 | Son Güncelleme:
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    16 Aralık 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 16 Aralık 2023 Cumartesi Güldür Güldür Show, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor, Hayalimdeki Düğün, Gönül Dağı, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 16 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 16 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Aralık 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    16 ARALIK 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    08:15 Bir Yuvam Olsun
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Aile
    15:45 Ne Gemiler Yaktım
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Sandık Kokusu
    02:30 Ne Gemiler Yaktım
    05:30 Aile

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ateş Kuşları
    13:00 Altın Kafes
    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Safir
    03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Dilek Taşı
    16:15 Üç Kız Kardeş
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
    21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
    23:30 Arka Sokaklar
    02:15 Poyraz Karayel
    03:45 Müzik Arası
    04:45 Güneşi Beklerken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Adım Farah
    14:30 Hudutsuz Sevda
    16:30 Şahane Hayatım
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Adım Farah
    00:00 Kirli Sepeti
    02:45 Adım Farah
    05:15 Kefaret
    06:00 Yabani

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
    08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
    11:30 Sakla Beni
    13:50 Yerli Dizi Tekrar
    16:00 Ömer
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
    22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
    00:15 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
    02:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
    03:45 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop (Yerli Sinema)
    12:30 Gazete Magazin
    17:15 MasterChef Türkiye All Star
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Gazete Magazin
    03:15 Oynat Bakalım
    04:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:20 Son Toplayıcılar
    06:50 Beni Böyle Sev
    09:10 Lingo
    10:30 Hayallerinin Peşinde
    11:40 Kod Adı Kırlangıç
    14:00 Teşkilat
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Teşkilat
    04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    05:00 3'te 3
    06:00 Kapanış

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