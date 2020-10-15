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TV yayın akışı 16 Ekim 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

15.10.2020 17:57 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 16 Ekim 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

16 Ekim Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. Ramo, Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Çocukluk, Babil ve Kırmızı Oda ekranlara gelecek. Reyting rekortmeni dizilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak 16 Ekim Cuma gününde izleyiciler seyir zevkine doyacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 16 Ekim TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 16 Ekim Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Ekim Cuma kanalların yayın akışında neler var? 16 Ekim Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Ekim Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Ekim Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

16 EKİM CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
11:15 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12:30 Asuman’la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
00:15 Şeker Sözü
02:45 Çukur
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai (Yeni Bölüm)
00:20 Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)
02:35 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Sadakatsiz
02:30 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
04:45 Gelinim Mutfakta
06:30 Arda’nın Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Mutfakta Buluşalım
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk (Yeni Bölüm)
01:45 Yasak Elma
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Babil (Yeni Bölüm)
00:20 Yerli Dizi (Tekrar)
03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Doya Doya Moda
02:30 En Şık Benim
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
14:30 Fazlası Zarar
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid
00:15 Pelin Çit İle Gündem Ötesi
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
04:15 Fazlası Zarar

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