TV yayın akışı 16 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
14:45 Kızılcık Şerbeti
16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
04:15 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Windstrom 5: Büyük Kasırga (Yabancı Sinema)
11:45 Akıncı
12:30 Safir
15:25 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:50 Kalp Yarası
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Dönence
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dilek Taşı
02:45 Çemberimde Gül Oya
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Bambaşka Biri
13:45 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
16:15 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
00:00 Yabani
02:45 Bambaşka Biri
05:00 Kefaret
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Çöp Adam
14:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Kod Adı: Angel
02:30 Kiralık Aşk
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
08:45 Süper Bir Takım
09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
10:30 MasterChef Türkiye All Star
13:00 Gazete Magazin
16:15 Yedi Silahşörler (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
03:00 Sinema
04:30 Tuzak
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:10 Beni Böyle Sev
09:30 Hayallerinin Peşinde
10:50 Gönül Dağı
14:10 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
03:10 Kendi Düşen Ağlamaz
05:50 Kapanış