TV yayın akışı 16 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

16 EYLÜL 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

14:45 Kızılcık Şerbeti

16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

04:15 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Windstrom 5: Büyük Kasırga (Yabancı Sinema)

11:45 Akıncı

12:30 Safir

15:25 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:50 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Dönence

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dilek Taşı

02:45 Çemberimde Gül Oya

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Bambaşka Biri

13:45 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

16:15 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

00:00 Yabani

02:45 Bambaşka Biri

05:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Çöp Adam

14:00 Ömer

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Kod Adı: Angel

02:30 Kiralık Aşk

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

16:15 Yedi Silahşörler (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Gazete Magazin

03:00 Sinema

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:10 Beni Böyle Sev

09:30 Hayallerinin Peşinde

10:50 Gönül Dağı

14:10 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

03:10 Kendi Düşen Ağlamaz

05:50 Kapanış

