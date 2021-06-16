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TV yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

16.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Haziran 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba Cam Tavanlar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Sen Çal Kapımı, Kuruluş Osman ve EURO 2020 Türkiye-Galler ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 16 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Haziran Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *16 Haziran TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev
10:00 Cam Tavanlar
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar (Yeni Dizi)
22:15 Cam Tavanlar
00:45 Kahraman Babam (Yerli Sinema)
03:15 Yaşamın Ötesinde
04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:20 Kardeşlerim
03:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:45 Baht Oyunu
23:45 Aşkın Tarifi
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Son Yaz
05:30 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Kaçak Gelinler
04:00 Yüksek Sosyete
05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:30 Kalk Gidelim
15:55 EURO 2020 Finlandiya-Rusya
18:00 Ana Haber
18:20 Kupa Akşamı
18:55 EURO 2020 Türkiye-Galler
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 İtalya-İsviçre
00:15 Teşkilat
02:40 3’Te 3
04:15 Kalk Gidelim


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