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    4. TV yayın akışı 16 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 16 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 07:34
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    16 Mart 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Yan Oda, Gönül Dağı, Korkma Ben Yanındayım ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 16 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Mart 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    16 MART 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Fatoş Sokakların Meleği (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
    15:00 Bahar
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:45 Bahar
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
    06:50 Kuruluş Osman
    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Ateş Kuşları
    13:00 Aldatmak
    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    18:50 ATV Ana Haber
    19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Kuruluş Osman
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:45 Yargı
    16:00 İnci Taneleri
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Arka Sokaklar
    03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
    05:00 Müzik Arası

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:45 Kamera Arkası
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:00 Korkma Ben Yanındayım
    14:45 Şahane Hayatım
    15:45 Kzıl Goncalar
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Korkma Ben Yanındayım
    00:30 Kirli Sepeti
    03:00 Bay Yanlış
    04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
    06:00 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
    10:30 Müge İle TV Dergisi
    11:45 Yan Oda
    13:45 Ömer
    16:00 Yerli Dizi Tekrarı
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yan Oda
    00:30 Yerli Dizi Tekrarı
    02:30 Aramızda Kalsın
    04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
    05:45 Söz
    06:15 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Gazete Magazin
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    10:20 Kül Masalı
    13:00 Kara Ağaç Destanı
    16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    18:10 Ramazan Sevinci
    19:20 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    04:00 Sahur Bereketi
    05:40 Kapanış

    Vitrin


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