TV yayın akışı 16 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Mart 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Fatoş Sokakların Meleği (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
05:30 Yeni Gelin
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Aldatmak
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:00 Müzik Arası
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Korkma Ben Yanındayım
14:45 Şahane Hayatım
15:45 Kzıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
00:30 Kirli Sepeti
03:00 Bay Yanlış
04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
06:00 İnadına Aşk
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:45 Yan Oda
13:45 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yan Oda
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:45 Söz
06:15 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:20 Kül Masalı
13:00 Kara Ağaç Destanı
16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:10 Ramazan Sevinci
19:20 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:00 Sahur Bereketi
05:40 Kapanış