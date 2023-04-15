TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Nisan Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Nisan Pazar kanalların yayın akışında neler var? 16 Nisan Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Nisan Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Nisan 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Nisan Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:15 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
07:45 Arabesk (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Senin Hikayen (Yerli Sinema)
11:30 Dizi TV
12:20 Ateş Kuşları
15:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
06:15 Asi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
13:45 Üç Kız Kardeş
16:00 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Kraliçe
02:30 5N1K
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05:45 Güneşi Beklerken
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Adım Farah
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:15 Gülcemal
02:30 Kamera Arkası
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:00 Tetikçinin Oğlu
06:15 Yalnız Kalpler
07:00 Söz
08:00 Yüz Yıllık Mucize
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
02:00 Toprak İle Fidan
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)
11:45 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)
13:00 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan Özel)
02:45 Kırmızı Oda
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan Özel)
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Kara Tahta
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 1 Çorba
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yürek Çıkmazı
15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:00 Sahur Bereketi
04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:50 Kapanış