TV yayın akışı 16 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hasret (Yerli Sinema)
16:30 Tarkan (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
02:15 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)
10:15 Hösteri Köpekleri (Yabancı Sinema)
12:05 Yalan Dolan (Yerli Sinema)
13:50 İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)
15:45 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
22:00 Zor Ölüm 4 (Yabancı Sinema)
00:05 Sevmek Zamanı
03:05 Gül Masalı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Seversin
16:30 Gırgıriye’de Şenlik Var (Yerli Sinema)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)
02:00 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)
03:15 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Senden Daha Güzel
16:15 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Garip (Yerli Sinema)
22:30 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:45 Senden Daha Güzel
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film
09:30 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Ah Nerede?
16:00 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
22:45 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
01:00 Ah Nerede?
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Duy Beni
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:30 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
15:15 Yerli Sinema
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:15 Yerli Sinema)
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:10 Nane İle Limon: Kayıp Zaman Yolcusu (Yerli Sinema)
12:00 Seni Kalbime Sakladım
14:40 Balkan Ninnisi
17:40 Ana Haber
18:30 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Yar Finaller (Türkiye-İtalya)
20:00 Mükemmel Eşleşme
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:40 Balkan Ninnisi
05:10 Bu Toprağın Sesi
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