TV yayın akışı 16 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hasret (Yerli Sinema)

16:30 Tarkan (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

02:15 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)

10:15 Hösteri Köpekleri (Yabancı Sinema)

12:05 Yalan Dolan (Yerli Sinema)

13:50 İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)

15:45 Gül Masalı

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)

22:00 Zor Ölüm 4 (Yabancı Sinema)

00:05 Sevmek Zamanı

03:05 Gül Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Seversin

16:30 Gırgıriye’de Şenlik Var (Yerli Sinema)

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

02:00 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

03:15 Müzik Arası

04:30 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Senden Daha Güzel

16:15 Tozluyaka

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Garip (Yerli Sinema)

22:30 İlk Buluşma

23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

01:45 Senden Daha Güzel

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film

09:30 Benim Tatlı Yalanım

13:00 Ah Nerede?

16:00 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Duy Beni

22:45 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

01:00 Ah Nerede?

03:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Duy Beni

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:30 Gazete Magazin

13:00 MasterChef Türkiye

15:15 Yerli Sinema

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:15 Yerli Sinema)

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Kalk Gidelim

09:30 Bu Toprağın Sesi

10:10 Nane İle Limon: Kayıp Zaman Yolcusu (Yerli Sinema)

12:00 Seni Kalbime Sakladım

14:40 Balkan Ninnisi

17:40 Ana Haber

18:30 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Yar Finaller (Türkiye-İtalya)

20:00 Mükemmel Eşleşme

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:40 Balkan Ninnisi

05:10 Bu Toprağın Sesi



