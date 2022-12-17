TV yayın akışı 17 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

17 ARALIK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sipahi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sipahi

02:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Karate Kid

12:55 Kardeşlerim

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Bir Küçük Gün Işığı

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpekbalığı İstilası 2 (Yabancı Sinema)

02:00 Hayatın Tatlı Yanı (Yabancı Sinema)

03:45 Müzik Arası

04:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 Hayatımın Şansı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

00:00 Hayatımın Şansı

02:45 Yasak Elma

04:45 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yol Arkadaşım

07:15 Çöp Adam

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:00 Gecenin Ucunda

03:30 Toprak İle Fidan

04:15 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Pişir de Görelim

15:30 Sinema

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

03:30 Kadere Karşı

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Kalk Gidelim

08:00 Bumble Bee (Yabancı Sinema)

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:11 Yürek Çıkmazı

13:40 Teşkilat

17:00 Ana Haber

18:00 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması "Hırvatistan-Fas"

20:00 Kupa Töreni “3’üncülük”

20:20 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 3’Te 3

03:00 Teşkilat

05:20 Kapanış



