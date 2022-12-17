TV yayın akışı 17 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Sipahi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sipahi
02:30 Baba
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Karate Kid
12:55 Kardeşlerim
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Bir Küçük Gün Işığı
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpekbalığı İstilası 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Hayatın Tatlı Yanı (Yabancı Sinema)
03:45 Müzik Arası
04:30 Kavak Yelleri
07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 Hayatımın Şansı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
00:00 Hayatımın Şansı
02:45 Yasak Elma
04:45 Son Yaz
06:00 Kefaret
06:00 Yol Arkadaşım
07:15 Çöp Adam
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:00 Gecenin Ucunda
03:30 Toprak İle Fidan
04:15 Güzel Köylü
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Pişir de Görelim
15:30 Sinema
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Kalk Gidelim
08:00 Bumble Bee (Yabancı Sinema)
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:11 Yürek Çıkmazı
13:40 Teşkilat
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması "Hırvatistan-Fas"
20:00 Kupa Töreni “3’üncülük”
20:20 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 3’Te 3
03:00 Teşkilat
05:20 Kapanış