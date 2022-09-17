TV yayın akışı 17 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Eylül 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
16:30 Şabaniye (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:15 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
04:15 Şabaniye (Yerli Sinema)
05:45 Bir Şansım Olsa
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
12:00 Kardeşlerim
15:30 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Küçük Bir Gün Işığı
02:20 Gül Masalı
05:05 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Seversin
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış (Yabancı Sinema)
22:15 Labirent: Ölümcül Kaçış (Yabancı Sinema)
01:15 Üç Kız Kardeş
03:45 Müzik Arası
04:45 Yabancı Damat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kusursuz Kiracı
14:00 Yasak Elma
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
23:45 Tozluyaka
02:30 Kusursuz Kiracı
04:30 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Mutlu Canavar Ailesi (Yabancı Sinema)
14:00 Duy Beni
17:00 En Güzel Bölüm
17:15 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
01:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
03:45 Aramızda Kalsın
05:15 Kiralık Aşk
06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
09:30 Şefin Sağlıklı Masası
10:30 Balkan Ninnisi
14:20 Kasaba Doktoru
17:40 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:00 Balkan Ninnisi
04:40 Anadolu’da Yaşam
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